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Früher Schock für die Schotten – Marokko geht durch Saibari in Führung

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Die Schotten fühlen sich in Boston pudelwohl. Seit Tagen fluten Videos die sozialen Medien, in denen sich die Tartan Army in den Strassen der Stadt im Nordosten der USA, dem Baseballstadion der Red Sox oder auch in den Pubs vergnügt. Zeitweise soll den örtlichen Lokalen und Supermärkten gar das Bier ausgegangen sein. Zum Auftakt der WM 2026 gab es im Stadion der New England Patriots in Foxborough einen 1:0-Sieg gegen Haiti. Nun trifft Schottland im selben Stadion auf Marokko, das sich zuvor mit Brasilien die Punkte geteilt hat.

Das Spiel ab 0 Uhr Schweizer Zeit hier im Liveticker und im SRF-Stream.