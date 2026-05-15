Liveticker
Die Schweizer Nati führt gegen die USA dank Suter – hartes, aufsässiges Spiel
Die Schweizer Aufstellung:
Das Wichtigste in Kürze:
- Die Schweiz trifft am Freitagabend um 20.20 Uhr zum Auftakt der Heim-WM in der Neuauflage des letztjährigen Finals auf Titelverteidiger USA.
- Die Amerikaner treten mit einem Team weitgehend ohne grosse Namen an, dennoch fehlt es ihnen nicht an Talent. Das einzige Testspiel vor der WM gewannen sie gegen Deutschland mit 5:2.
- Die Schweizer streben in ihrem achten Spiel in der Arena in Zürich-Altstetten den ersten Sieg an. Das Selbstvertrauen stimmt nach dem deutlichen 6:1 gegen Tschechien in der WM-Hauptprobe am vergangenen Sonntag in Ängelholm.
- Im Parallelspiel der anderen Gruppe duellieren sich Tschechien und Dänemark
- Das Spiel beginnt um 20.20 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei. (abu/sda)