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Eishockey-WM: Schweizer Nati trifft zum Auftakt auf die USA – im Ticker

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Die Schweizer Nati führt gegen die USA dank Suter – hartes, aufsässiges Spiel

15.05.2026, 19:1115.05.2026, 20:31

Die Schweizer Aufstellung:

Eishockey-WM: Aufstellung der Schweizer Nati im Auftaktspiel gegen die USA
Bild: screenshot sihf

Das Wichtigste in Kürze:

  • Die Schweiz trifft am Freitagabend um 20.20 Uhr zum Auftakt der Heim-WM in der Neuauflage des letztjährigen Finals auf Titelverteidiger USA.
  • Die Amerikaner treten mit einem Team weitgehend ohne grosse Namen an, dennoch fehlt es ihnen nicht an Talent. Das einzige Testspiel vor der WM gewannen sie gegen Deutschland mit 5:2.
  • Die Schweizer streben in ihrem achten Spiel in der Arena in Zürich-Altstetten den ersten Sieg an. Das Selbstvertrauen stimmt nach dem deutlichen 6:1 gegen Tschechien in der WM-Hauptprobe am vergangenen Sonntag in Ängelholm.
  • Im Parallelspiel der anderen Gruppe duellieren sich Tschechien und Dänemark
  • Das Spiel beginnt um 20.20 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei. (abu/sda)
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