Liveticker
Sechs-Punkte-Spiel im Wallis: Mit einem Sieg kann Zürich zu Sion aufschliessen
- In der Super League kommt es am frühen Sonntagnachmittag im Wallis zu einer interessanten Partie. Sion empfängt den FC Zürich, welcher aktuell drei Punkte weniger auf dem Konto hat als die Walliser, welche momentan knapp über dem Strich liegen.
- Im bisher einzigen Direktduell, konnte sich Sion nach einem 0:2-Rückstand im Letzigrund noch die drei Punkte schnappen.
- Nach fünf Niederlagen in Serie konnten die Zürcher vor der Natipause erstmals wieder gewinnen. Sion wartet seit Ende Oktober auf einen Sieg.
- Um 16.30 Uhr empfängt GC den FC Basel und in der Ostschweiz kommt es zum Duell zwischen St.Gallen und Lausanne-Sport. (riz)
Die Tabelle:
Die Torschützenliste:
Top Players list provided by Sofascore