Liverpool geht gegen Nottingham unter ++ Barça gewinnt bei Rückkehr ins Camp Nou

Bundesliga

Premier League

Fulham – Sunderland 1:0

Sunderland mit dem Schweizer Nationalmannschaft-Captain Granit Xhaka unterlag in London bei Fulham 0:1 und wartet seit drei Spielen auf einen Sieg. Dennoch ist der Aufsteiger weiterhin in Tuchfühlung zu den Champions-League-Plätzen. Der Mexikaner Raul Jimenez erzielte in der Schlussphase das einzige Tor des Spiels.

Fulham - Sunderland 1:0 (0:0).

Tor: 84. Jimenez 1:0. -

Bemerkungen: Sunderland mit Xhaka.

Liverpool – Nottingham 0:3

Liverpool kommt nicht aus dem Tief. Der englische Meister unterliegt in der 12. Runde der Premier League vor Heimpublikum mit 0:3 gegen Nottingham Forest.

Für Liverpool, das nach fünf Runden mit dem Punktemaximum von der Tabellenspitze grüsste, war es die sechste Niederlage aus den letzten sieben Meisterschaftsspielen. Die Reds liegen nur noch auf Platz 11 der Premier League. Für Trainer Arne Slot wird die Luft langsam aber sicher dünn.

Für Nottingham, das mit Dan Ndoye in der Startelf antrat, war es der zweite Sieg in Serie, womit sich das Team aus den Midlands etwas Luft im Abstiegskampf verschaffte.

Liverpool - Nottingham Forest 0:3 (0:1).

Tore: 33. Murillo 0:1. 46. Savona 0:2. 78. Gibbs-White 0:3.

Bemerkungen: Nottingham Forest mit Ndoye (bis 86.).

Burnley – Chelsea 0:2

Chelsea siegt problemlos bei Burnley und steht zwischenzeitlich auf dem zweiten Platz in der Premier League. Die Tore erzielten Pedro Neto und Enzo Fernández. Für Burnley ist es die dritte Niederlage in Serie.

Burnley - Chelsea 0:2 (0:1).

Tore: 37. Neto 0:1. 88. Fernandez 0:2.

Serie A

La Liga

FC Barcelona – Athletic Bilbao 4:0

Der FC Barcelona gestaltet die Rückkehr ins Camp Nou siegreich. Die Katalanen gewinnen in der 13. La-Liga-Runde gegen Athletic Bilbao ungefährdet 4:0 und schliessen mindestens bis Sonntag zu Leader Real Madrid auf.

In der ersten Partie im noch nicht komplett renovierten Stadion brachte Robert Lewandowski sein Team bereits in der 4. Minute in Führung. Ferran Torres direkt vor und Fermin Lopez unmittelbar nach der Pause sorgten für die Siegsicherung.

Für Barça war es das erste Spiel im Camp Nou seit mehr als zweieinhalb Jahren. Die bisher letzte offizielle Begegnung des spanischen Meisters im Camp Nou fand Ende Mai 2023 statt. Gegen Bilbao durften auf Anordnung der Stadt nur 45'400 Zuschauer ins Stadion. Bis Jahresende sollen es 62'000 sein. Nach dem endgültigen Abschluss der Modernisierungsarbeiten wird das Stadion eine Kapazität von rund 105'000 Plätzen haben.

FC Barcelona - Athletic Bilbao 4:0 (2:0).

Tore: 4. Lewandowski 1:0. 45. Torres 2:0. 48. Lopez 3:0. 91. Torres 4:0

Bemerkungen: 54. Rote Karte gegen Sancet (Athletic Bilbao). (riz/sda)