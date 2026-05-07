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Manzambi steht mit Freiburg im Europa-League-Final gegen Aston Villa

epa12939790 Johan Manzambi of Freiburg celebrates after scoring the 2-0 goal during the UEFA Europa League semi-finals 2nd leg match SC Freiburg against SC Braga, in Freiburg, Germany, 07 May 2026.
Johan Manzambi traf sehenswert – und steht mit dem SC Freiburg nun im Final der Europa League.Bild: keystone
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Schweizer Manzambi und Ogbus mit Freiburg im Europa-League-Final – dort wartet Aston Villa

Der SC Freiburg steht zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in einem Europacup-Final. Die Breisgauer drehen das Duell gegen Braga auch dank Johan Manzambi und treffen im Endspiel der Europa League auf Aston Villa.
07.05.2026, 20:5607.05.2026, 23:27
Inhaltsverzeichnis
Europa LeagueConference League

Europa League

Freiburg – Braga 3:1 (Gesamt: 4:3)

Freiburg musste eine 1:2-Hypothek aus dem Halbfinal-Hinspiel wettmachen und legte vor Heimpublikum entsprechend druckvoll los. Bereits nach 19 Minuten und einem Willenstreffer von Aussenverteidiger Lukas Kübler hatten die Deutschen die Weichen auf Finaleinzug gestellt. Denn zu diesem Zeitpunkt spielte das Team von Trainer Julian Schuster bereits in Überzahl, nachdem Jan-Niklas Beste in der 6. Minute mittels Notbremse an einem möglichen Torerfolg gehindert worden war.

Johan Manzambi sorgte noch vor der Pause für das 2:0. Der 20-jährige Schweizer Nationalspieler traf aus 20 Metern mittels sehenswertem Schlenzer. Rund 20 Minuten vor dem Ende machte Kübler mit seinem zweiten Treffer nur scheinbar alles klar. Denn die Portugiesen kamen in Unterzahl nochmals zurück. Der zweite Treffer, der die Gäste in die Verlängerung gebracht hätte, wollte jedoch nicht mehr gelingen. Anteil daran hatte auch Bruno Ogbus, der beim Bundesligisten in der Schlussphase dabei half, die Führung über die Zeit zu bringen.

Der sensationelle Treffer von Johan Manzambi.Video: SRF

Freiburg - Braga 3:1 (2:0)
SR Massa (ITA).
Tore: 19. Kübler 1:0. 41. Manzambi 2:0. 72. Kübler 3:0. 79. Pau Victor 3:1.
Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi und Ogbus (ab 81.), ohne Tarnutzer (Ersatz). 6. Rote Karte Dorgeles (Braga).

Die Highlights der Partie.
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Aston Villa – Nottingham 4:0 (Gesamt: 4:1)

Im Final am 20. Mai in Istanbul trifft Freiburg auf Aston Villa. Die Mannschaft aus Birmingham wurde ihrer Favoritenrolle im englischen Duell gegen Nottingham Forest gerecht und drehte das 0:1 aus dem Hinspiel dank einem 4:0 vor Heimpublikum. Verhindern konnte dies auch Dan Ndoye nicht, der bei den Gästen nach überstandener Verletzung auf der Ersatzbank sass.

epa12940019 Aston Villa&#039;s John McGinn (L) celebrates with Matty Cash (R) after scoring the 4-0 goal during the UEFA Europa League semi-finals 2nd leg match Aston Villa against Nottingham Forest, ...
«Super John McGinn» traf für Aston Villa doppelt.Bild: keystone

Aston Villas Trainer Unai Emery arbeitet weiter an seinem Legendenstatus. Der Spanier ist mit vier Titeln (3x mit Sevilla, 1x mit Villarreal) bereits der erfolgreichste Trainer des Wettbewerbs und strebt nun mit dem Fünften der Premier League nach seinem fünften Titel in der Europa League.

Aston Villa - Nottingham Forest 4:0 (1:0)
SR Nyberg (SWE).
Tore: 36. Watkins 1:0. 58. Buendia (Penalty) 2:0. 77. McGinn 3:0. 80. McGinn 4:0.
Bemerkungen: Nottingham Forest ohne Ndoye (Ersatz).

Die Highlights des Spiels.
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Conference League

Eine Stufe tiefer kommt es in der Conference League zum finalen Duell zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano. Der englische Cupsieger und der Elfte der spanischen Liga liessen nach ihren Hinspielerfolgen nichts mehr anbrennen und setzten sich auch in den Rückspielen gegen Schachtar Donezk respektive Strasbourg durch. Beide greifen am 27. Mai in Leipzig nach ihrem ersten europäischen Titel. (nih/sda)

Video: SRF
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