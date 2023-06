Beide Tennisspieler gaben in den bisherigen Spielen des Turnieres nur einen einzigen Satz ab. Alcaraz in der zweiten Runde gegen Taro Daniel, Djokovic im Viertelfinal gegen Karen Khachanov. Wer diesen Halbfinal gewinnt, muss dann im Final gegen Casper Ruud oder Alexander Zverev ran. Dieser Halbfinal findet im Anschluss statt.

Djokovic wäre mit dem Roland-Garros-Final bereits gut bekannt: Er schaffte es in den letzten neun Jahren sechsmal bis ins Endspiel. Neuland ist das hingegen für seinen heutigen Herausforderer Carlos Alcaraz. Der Spanier steht zum ersten Mal im French-Open-Final. Für Alcaraz spricht allerdings, dass er momentan die ATP-Weltnummer 1 belegt. Sollte Djokovic das Turnier hingegen gewinnen, würde die Nummer 1 an den Serben gehen.

Hier siehst du den Champions-League-Final Manchester City – Inter im Free-TV

Am Samstag, 10. Juni 2023, um 21:00 Uhr abends steht das Finale der diesjährigen Champions-League-Saison an. Pep Guardiolas Manchester City trifft auf Simone Inzaghis Inter Mailand. Und das Beste? Die Partie wird in der Schweiz im Free-TV zu sehen sein – und zwar hier: