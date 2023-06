Der Körper lässt Alcaraz im Stich: Novak Djokovic steht im French-Open-Final

Vielleicht war es diese Anspannung, die nach dem Satzausgleich zu den Krämpfen bei Alcaraz führten. Er gab beim Stand von 1:1 sogar freiwillig sein Aufschlagspiel ab, um sich behandeln zu lassen. Am Ende nützte aber alles nichts mehr. Er sicherte sich aber viel Respekt, in dem er bis zum Ende auf die Zähne biss - auch, als längst klar war, dass er keine Chance auf den Sieg mehr haben würde. Für den Moment wehrte Djokovic aber den Angriff des erst gerade 20-jährig gewordenen US-Open-Champions noch einmal ab. (dab/sda)

Djokovic war deutlich besser in die Partie gestartet als der 16 Jahre jüngere Alcaraz, der in seinem ersten French-Open-Halbfinal - und zweiten bei einem Major insgesamt - verkrampft wirkte. Erst Mitte des zweiten Satzes wurde der Spanier stärker, es entwickelten sich die erhofften intensiven und hochklassigen Ballwechsel.

Der lang erwartete Halbfinal gegen die Weltnummer 1 Carlos Alcaraz wurde zu Beginn des dritten Satzes zum Drama, als beim Spanier nach zweieinhalb Stunden starke Krämpfe einsetzten - genau dann, als die Partie Fahrt aufgenommen und hochklassig geworden war. Alcaraz gab zwar nicht auf, konnte sich jedoch nur noch sehr eingeschränkt bewegen und gewann in der restlichen Stunde nur noch ein Game. Am Ende stand ein nie mehr gefährdetet 6:3, 5:7, 6:1, 6:1-Sieg.

Novak Djokovic steht im Final des French Open und kann am Sonntag mit seinem 23. Grand-Slam-Sieg zum alleinigen Rekordhalter an Major-Titeln werden.

