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Super-League-Abstiegskampf im Liveticker: Winterthur empfängt den FCZ

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Abstiegskampf total im Zürcher Derby: Winterthur empfängt den FCZ

02.05.2026, 17:0002.05.2026, 17:56

Das wichtigste in Kürze

  • Bevor der FC Thun gegen Basel ab 20.30 Uhr (im watson-Liveticker) die nächste Chance hat, sich den Meistertitel vorzeitig zu sichern, steht noch Abstiegskampf auf dem Programm.
  • Lausanne empfängt dabei Luzern, Winterthur den FC Zürich. Das Augenmerk liegt klar auf dem Zürcher Kantonsderby. Auf der Schützenwiese muss das Heimteam unbedingt gewinnen, um den Rückstand von derzeit acht Punkten auf die Grasshoppers und den Barrage-Platz zu verkürzen.
  • Bei einer Niederlage könnte der Rekordmeister mit einem Sieg am Sonntag gegen Servette den Abstieg Winterthurs bereits drei Runden vor Schluss besiegeln.
  • Beide Spiele starten um 18 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.

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