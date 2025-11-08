recht sonnig
Premier League live: Sunderland – Arsenal mit Granit Xhaka im Ticker

Mit Captain Granit Xhaka: Ärgert Sunderland auch Leader Arsenal?

08.11.2025, 17:25
Premier League

Sunderland – Arsenal (live)

«Wie ein zweiter Coach auf dem Platz»: Xhaka sorgt bei Sunderland für Glücksgefühle

Tottenham – Manchester United 2:2

Zum Auftakt des Premier-League-Spieltags boten Tottenham Hotspur und Manchester United ein echtes Spektakel. Nach einem Tor von Bryan Mbeumo in der 32. Minute hatten die Gäste lange geführt, bevor Mathys Tel und Richarlison die Partie zwischen der 84. und der 91. Minute zugunsten der Spurs drehten. Noch war die Messe aber nicht gelesen: Fünf Minuten später glich Matthijs de Ligt nach einem Eckball von Bruno Fernandes per Kopf aus und sicherte Manchester United, das nun seit fünf Spielen ungeschlagen ist, doch noch einen Punkt.

Bundesliga

Serie A

La Liga

Ligue 1

Paris FC – Stade Rennes 0:1

Breel Embolo hat Rennes in der Ligue 1 im Auswärtsspiel gegen den Paris FC am Freitagabend zum Sieg geschossen. Der Schweizer Nationalstürmer erzielte in der 81. Minute, 15 Minuten nach seiner Einwechslung, mit einem platzierten Flachschuss den einzigen Treffer der Begegnung. Es war für Embolo im neunten Spiel für Rennes das dritte Tor. Sein Team gewann zum ersten Mal in der laufenden Meisterschaft zwei Partien in Folge.

Paris FC - Rennes J12 Ligue 1 McDonald s 7 novembre 2025 Breel Embolo Paris FC - Rennes J12 Ligue 1 McDonald s au stade Jean Bouin Ã Paris, le 7 novembre 2025. Paris FC vs. Rennes Matchday 12 of Ligue ...
Bild: www.imago-images.de

Paris FC - Rennes 0:1 (0:0).
Tor: 81. Embolo 0:1.
Bemerkungen: Rennes mit Embolo (ab 66.). (nih/sda)

Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
«Das macht mich sehr traurig» – Okafor beklagt sich über Nati-Trainer Yakin
Obwohl die Leistungskurve von Noah Okafor seit seinem Wechsel zu Leeds United nach oben zeigt, ist er auch im November nicht im Nati-Kader vertreten. Nun äussert der Offensivspieler seinen Unmut.
Als Nationaltrainer Murat Yakin am Mittwoch das Kader für die wichtigen WM-Qualifikationsspiele gegen Schweden und den Kosovo bekannt gibt, fehlt der Name von Noah Okafor – ein weiteres Mal. «Ich habe immer wieder mit Okafor gesprochen, ihm mitgeteilt, was ich auf und neben dem Platz von ihm erwarte. Ich hoffe, dass meine Worte irgendwann bei ihm ankommen», erklärte Yakin auf Nachfrage.
Zur Story