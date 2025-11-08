Mit Captain Granit Xhaka: Ärgert Sunderland auch Leader Arsenal?

Zum Auftakt des Premier-League-Spieltags boten Tottenham Hotspur und Manchester United ein echtes Spektakel. Nach einem Tor von Bryan Mbeumo in der 32. Minute hatten die Gäste lange geführt, bevor Mathys Tel und Richarlison die Partie zwischen der 84. und der 91. Minute zugunsten der Spurs drehten. Noch war die Messe aber nicht gelesen: Fünf Minuten später glich Matthijs de Ligt nach einem Eckball von Bruno Fernandes per Kopf aus und sicherte Manchester United, das nun seit fünf Spielen ungeschlagen ist, doch noch einen Punkt.

Breel Embolo hat Rennes in der Ligue 1 im Auswärtsspiel gegen den Paris FC am Freitagabend zum Sieg geschossen. Der Schweizer Nationalstürmer erzielte in der 81. Minute, 15 Minuten nach seiner Einwechslung, mit einem platzierten Flachschuss den einzigen Treffer der Begegnung. Es war für Embolo im neunten Spiel für Rennes das dritte Tor. Sein Team gewann zum ersten Mal in der laufenden Meisterschaft zwei Partien in Folge.

Paris FC - Rennes 0:1 (0:0).

Tor: 81. Embolo 0:1.

Bemerkungen: Rennes mit Embolo (ab 66.). (nih/sda)