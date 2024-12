Super League live: FC Basel – GC Zürich in Ticker und TV

Liveticker

Der FC Basel kann die Tabellenspitze übernehmen – verhindert Schlusslicht GC das?

Mehr «Sport»

Der FC Basel empfängt in der Super League in der letzten Runde vor der Winterpause am Samstag die Grasshoppers. Das Team von Trainer Fabio Celestini ist seit sechs Spielen ungeschlagen und kann schon mit einem Unentschieden gegen das Schlusslicht aus Zürich die Tabellenführung von Lugano übernehmen. Zuletzt schwächelten die Basler mit zwei Unentschieden in Serie aber ein wenig. Gegen GC gilt der FCB jedoch als klarer Favorit und dürfte nur mit einem Sieg zufrieden sein, während GC die Punkteserie in der Super League mit zuletzt drei Unentschieden wohl gerne fortsetzen würde.



Das Spiel siehst du hier im Liveticker und im Stream vom SRF. Anpfiff im St. Jakob-Park ist um 20.30 Uhr.