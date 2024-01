Ski live: Super-G in Zauchensee mit Gut-Behrami und Co. in Ticker und TV

Liveticker

Gute Erinnerungen für die Schweizerinnen – wer siegt beim Super-G in Zauchensee?

Während die Männer in Wengen fahren, steht auch bei den Frauen ein langes Ski-Wochenende an. In Zauchensee geht es heute Freitag mit einem Super-G los, bevor am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag noch ein Super-G auf dem Programm steht.

Die Schweizerinnen um Lara Gut-Behrami und Corinne Suter haben gute Erinnerungen an den österreichischen Skiort. Vor zwei Jahren gewann Gut-Behrami die Abfahrt, Suter wurde Zweite im Super-G, nachdem sie 2020 in der Abfahrt zuoberst auf dem Podest gestanden hatte. In der letzten Saison fanden keine Rennen in Zauchensee statt.

Den heutigen Super-G, der als Ersatzrennen für die Absage in St.Moritz fungiert, verfolgst du hier ab 10.45 Uhr im Liveticker und im Stream.

Die Startliste

1 Laura Pirovano

2 Kira Weidle

3 Laura Gauché

4 Mirjam Puchner

5 Stephanie Venier

6 Ragnhild Mowinckel

7 Corinne Suter

8 Cornelia Hütter

9 Marta Bassino

10 Kajsa Lie

11 Lara Gut-Behrami

12 Joana Hählen

13 Sofia Goggia

14 Michelle Gisin

15 Federica Brignone

16 Alice Robinson

17 Franziska Gritsch

18 Romane Miradoli

19 Jasmine Flury

20 Ilka Stuhec

Die weiteren Schweizerinnen:

27 Priska Nufer

29 Stephanie Jenal

32 Jasmina Suter

33 Delia Durrer​