Ski-Weltcup: Der Riesenslalom der Männer in Alta Badia im Liveticker

Schwarz überlegen in Führung – auch Tumler ist chancenlos

21.12.2025, 09:0021.12.2025, 10:08

Die Startliste
6 Loïc Meillard SUI
7 Marco Odermatt SUI
8 Alex Vinatzer ITA
9 River Radamus USA
10 Luca Aerni SUI
11 Filip Zubcic CRO
12 Timon Haugan NOR
13 Thibaut Favrot (FRA
14 Zan Kranjec SLO
15 Atle Lie McGrath NOR
16 Raphael Haaser AUT
17 Luca de Aliprandini ITA
18 Leo Anguenot FRA
19 Patrick Feurstein
20 Sam Maes BEL
38 Lenz Hächler SUI
52 Fadri Janutin SUI
56 Livio Simonet SUI
58 Sandro Zurbrügg SUI

Das Wichtigste in Kürze:

  • Nach den drei Speed-Rennen in Gröden haben sich Marco Odermatt und Co. übers Grödner Joch nach Alta Badia begeben.
  • Dort stehen zwei weitere Weltcup-Rennen auf dem Programm: heute Sonntag ein Riesenslalom, am Montag dann noch ein Slalom. Im Riesenslalom zählt Marco Odermatt natürlich wieder zu den Favoriten, genau wie seine Teamkollegen Loïc Meillard, Luca Aerni oder Thomas Tumler.
  • Der erste Lauf startet um 10 Uhr, der zweite Lauf dann um 13.30 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
