wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Ski: Loic Meillard im Slalom von Alta Badia auf dem Podest

Slalom der Männer, Alta Badia
1. Atle Lie McGrath (NOR) + 1:44,50.
2. Clément Noël (FRA) + 0,30.
3. Loïc Meillard (SUI) + 0,39.
4. Timon Haugan (NOR) + 0,53.
5. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) + 0,64

Die restlichen Schweizer:
7. Tanguy Nef (SUI) + 0,93.
26. Daniel Yule (SUI) + 1,76.
27. Mattihas Iten (SUI) + 1,92.
Switzerland&#039;s Loic Meillard celebrates at the finish area of an alpine ski, men&#039;s World Cup slalom, in Alta Badia, Italy, Monday, Dec. 22, 2025. (AP Photo/Alessandro Trovati) Italy World Cup ...
Loic Meillard kann sich über einen Podestplatz freuen.Bild: keystone

Meillard im letzten Ski-Rennen vor Weihnachten auf dem Podest: McGrath siegt in Alta Badia

In Alta Badia sind im Slalom nur Atle McGrath und Clément Noël schneller als der Schweizer Loic Meillard. Auch Tanguy Nef schafft es nach einem starken Rennen in die Top-Ten.
22.12.2025, 07:4522.12.2025, 14:47

Auf den Norweger McGrath verlor Meillard, der bereits nach dem ersten Lauf Dritter war, 39 Hundertstel. Stark fuhr nach seinem Ausfall in Val d'Isère auch Tanguy Nef als Siebter. Bereits im letzten Jahr war Meillard im Südtiroler Gadertal als Zweiter auf dem Podest gestanden.

«Auf der einen Seite ärgert es mich, ohne den Fehler gewinne ich, aber dass ich trotzdem auf dem Podest bin ist ok. Ich habe versucht, zu attackieren. Plötzlich hatte ich es nicht mehr unter Kontrolle und war in Rücklage.

Jetzt geniesse ich zuerst Weihnachten und werde etwas Gutes essen und auch ein bisschen Wein trinken. Ich glaube, in den letzten zwei Wochen haben wir uns gut entwickelt.»
Loic Meillard im Interview mit SRF über seinen Fehler und die letzten Wochen

Ein wenig ärgerte sich Meillard über einen Fehler im mittleren Abschnitt des zweiten Laufs, als er in Rücklage geriet und wohl sogar den möglichen Sieg vergab. So feierte McGrath seinen vierten Weltcupsieg, den ersten seit Wengen vor knapp einem Jahr. Für den Norweger gilt in dieser Saison hopp oder top. Er fiel zweimal aus, doch wenn er durchkam, war er in Gurgl Dritter und in Alta Badia nun Erster.

Der zweite Lauf von Loic Meillard.Video: SRF

Nur wenige Punkte gab es für Daniel Yule (26.) und Matthias Iten (27.). Während dies für den einstigen Siegfahrer eine weitere Enttäuschung darstellt, verbuchte Iten zum zweiten Mal in seiner Karriere Weltcup-Punkte - und dies direkt nach dem Exploit mit Platz 10 vor einer guten Woche in Val d'Isère.

Nicht in den zweiten Lauf schafften es die weiteren Schweizer Marc Rochat (39.), Ramon Zenhäusern (46.), Luca Aerni (52.) und Sandro Simonet (57.). Vor fünf Jahren hatte Zenhäusern den Slalom in Alta Badia gewonnen - als bisher einziger Schweizer. (riz/sda)

Die Fahrten von Alte Lie McGrath und Clement Noel.Video: SRF

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
    1 / 12
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

    Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 4. Dezember 2025 in Beaver Creek.
    quelle: keystone / john locher
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    1 Kommentar
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    1
    Goggia siegt vor Robinson und Vonn – Schweizerinnen auch heute geschlagen
    Sofia Goggia feiert im Super-G in Val d'Isère ihren 27. Weltcup-Sieg. Die Italienerin gewinnt vor der Neuseeländerin Alice Robinson und der Amerikanerin Lindsey Vonn. Die Schweizerinnen fahren der Musik wie schon am Samstag in der Abfahrt hinterher.
    Goggia, die schon beim ersten Super-G der Saison in St. Moritz als Dritte auf dem Podest stand, legte 15 Hundertstel zwischen sich und Robinson. Am Samstag in der Abfahrt hatte die Italienerin den möglichen Sieg mit einem Fehler im unteren Streckenteil vergeben, nun rehabilitierte sie sich für den 8. Rang am Vortag.
    Zur Story