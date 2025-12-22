Slalom der Männer, Alta Badia

Loic Meillard kann sich über einen Podestplatz freuen. Bild: keystone

Meillard im letzten Ski-Rennen vor Weihnachten auf dem Podest: McGrath siegt in Alta Badia

In Alta Badia sind im Slalom nur Atle McGrath und Clément Noël schneller als der Schweizer Loic Meillard. Auch Tanguy Nef schafft es nach einem starken Rennen in die Top-Ten.

Auf den Norweger McGrath verlor Meillard, der bereits nach dem ersten Lauf Dritter war, 39 Hundertstel. Stark fuhr nach seinem Ausfall in Val d'Isère auch Tanguy Nef als Siebter. Bereits im letzten Jahr war Meillard im Südtiroler Gadertal als Zweiter auf dem Podest gestanden.

«Auf der einen Seite ärgert es mich, ohne den Fehler gewinne ich, aber dass ich trotzdem auf dem Podest bin ist ok. Ich habe versucht, zu attackieren. Plötzlich hatte ich es nicht mehr unter Kontrolle und war in Rücklage.



Jetzt geniesse ich zuerst Weihnachten und werde etwas Gutes essen und auch ein bisschen Wein trinken. Ich glaube, in den letzten zwei Wochen haben wir uns gut entwickelt.»

Loic Meillard im Interview mit SRF über seinen Fehler und die letzten Wochen

Ein wenig ärgerte sich Meillard über einen Fehler im mittleren Abschnitt des zweiten Laufs, als er in Rücklage geriet und wohl sogar den möglichen Sieg vergab. So feierte McGrath seinen vierten Weltcupsieg, den ersten seit Wengen vor knapp einem Jahr. Für den Norweger gilt in dieser Saison hopp oder top. Er fiel zweimal aus, doch wenn er durchkam, war er in Gurgl Dritter und in Alta Badia nun Erster.

Der zweite Lauf von Loic Meillard. Video: SRF

Nur wenige Punkte gab es für Daniel Yule (26.) und Matthias Iten (27.). Während dies für den einstigen Siegfahrer eine weitere Enttäuschung darstellt, verbuchte Iten zum zweiten Mal in seiner Karriere Weltcup-Punkte - und dies direkt nach dem Exploit mit Platz 10 vor einer guten Woche in Val d'Isère.

Nicht in den zweiten Lauf schafften es die weiteren Schweizer Marc Rochat (39.), Ramon Zenhäusern (46.), Luca Aerni (52.) und Sandro Simonet (57.). Vor fünf Jahren hatte Zenhäusern den Slalom in Alta Badia gewonnen - als bisher einziger Schweizer. (riz/sda)

Die Fahrten von Alte Lie McGrath und Clement Noel. Video: SRF