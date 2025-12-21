wechselnd bewölkt
Ski-Weltcup: Odermatt in Alta Badia neben dem Podest, Schwarz siegt

Riesenslalom der Männer, Alta Badia
1. Marco Schwarz (AUT) 2:35,02
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,18
3. Stefan Brennsteiner (AUT) +0,22

6. Marco Odermatt (SUI) +0,82
10. Loïc Meillard (SUI) +1,09
11. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,12
13. Luca Aerni (SUI) +1,20
15. Thomas Tumler (SUI) +1,36
Alle Resultate in der Übersicht.
Switzerland&#039;s Marco Odermatt speeds down the course during an alpine ski, men&#039;s World Cup giant slalom, in Alta Badia, Italy, Sunday Dec. 21, 2025. (AP Photo/Alessandro Trovati) Italy World ...
Odermatt gelingt in Alta Badia auch im 2. Lauf keine fehlerfreie Fahrt.Bild: keystone

Kein Schweizer Podest in Alta Badia – Schwarz siegt vor Braathen und Brennsteiner

Marco Schwarz gewinnt den Riesenslalom in Alta Badia vor Lucas Pinheiro Braathen und Stefan Brennsteiner. Die Schweizer verpassen nach dem Dreifachtriumph von Val d'Isère das Podest.
21.12.2025, 09:0021.12.2025, 14:44

Schwarz brachte seine Halbzeitführung auf der legendären Piste Gran Risa mehr oder weniger souverän durch. Am Ende rettete er 18 Hundertstel auf den für Brasilien startenden Norweger Pinheiro Braathen ins Ziel, der seinen zweiten Sieg in Alta Badia nach 2022 nur knapp verpasste.

Für Schwarz war es der siebte Weltcupsieg, der zweite im Riesenslalom. Dieser kommt nach einem starken Saisonstart und den Rängen 2 in Sölden und 4 in Copper Mountain zwar nicht aus heiterem Himmel, in Anbetracht der zuletzt wenig erbaulichen Resultate in Beaver Creek (Platz 22) und Val d’Isère (18) aber doch überraschend. Das Podest komplettiert Schwarz' Landsmann Stefan Brennsteiner, dem 22 Hundertstel zum zweiten Saisonsieg fehlten.

Die Schweizer konnten nicht an ihre Leistungen vom letzten Riesenslalom in Val d'Isère anknüpfen, als ein Dreifachsieg resultierte. Marco Odermatt verpasste das Podest nach einem fehlerhaften ersten Durchgang und einer Aufholjagd im zweiten Umgang als Sechster um sechs Zehntel. Für den Nidwaldner, der die letzten vier Riesenslaloms in Alta Badia gewinnen konnte, endete eine eindrückliche Serie: Ausfälle ausgeklammert, verpasste er im Riesenslalom das Podest letztmals im März 2021, als er beim Saisonfinale in Lenzerheide Elfter wurde.

Mit Loïc Meillard (10.), Luca Aerni (13.) und Thomas Tumler (15.) klassierten sich drei weitere Schweizer in den Top 15. (abu/sda)

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
Video: watson
