Super League live: GC gegen den FC Zürich – das Stadtderby im Ticker

Derby-Zeit in Zürich – holt sich GC im 4. Versuch den ersten Sieg gegen den FCZ?

In der Super League stehen sich am Sonntag die Grasshoppers und der FC Zürich gegenüber. Mit dem Cup-Achtelfinal ist es bereits das vierte Zürcher Stadtderby in dieser Saison. Bisher hatte GC mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen wenig zu feiern. Ein ganz besonderes Spiel wird es für Steven Zuber. Der langjährige GC-Spieler schloss sich im Winter dem Stadtrivalen an und trifft nun erstmals auf seinen ehemaligen Klub.

Für den FCZ geht es darum, seinen Platz in den Top 6 zu festigen, während die Grasshoppers wieder zu Yverdon aufschliessen wollen. Fünf Punkte trennt den Rekordmeister derzeit vom rettenden Ufer – aktuell wäre wie schon im Vorjahr die Barrage angesagt.

Die Partie verfolgst du wie Lausanne-Sport gegen den FC Luzern hier ab 16.30 Uhr im Liveticker.