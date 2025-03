FCZ gewinnt Derby gegen GC erneut +++ Luzern siegt in Lausanne deutlich

Wie schon im Cup-Achtelfinal und im 1. Derby der Saison setzt sich der FCZ gegen GC durch – damit holten die Grasshoppers aus vier Duellen mit dem Stadtrivalen nur einen Punkt. Der FC Luzern siegte in Lausanne deutlich.

Mehr «Sport»

GC – Zürich 1:2

Der FC Zürich war im 289. Duell mit den Grasshoppers überlegen und kam folgerichtig zum 2:1-Erfolg. Jean-Philippe Gbamin Sekunden vor der Pause und Bledian Krasniqi in der 69. Minute brachten den FCZ mit 2:0 in Front, ehe Adama Bojang (82.) noch für eine spannende Schlussphase sorgte. Die Grasshoppers haben auf dem Barrage-Platz nun fünf Punkte Rückstand auf Yverdon und sieben Zähler Reserve auf das Schlusslicht Winterthur.

Gbamins Führungstreffer. Video: SRF

Bledian Krasiniqi sorgt für die Vorentscheidung. Video: SRF

Der Anschlusstreffer von Bojang. Video: SRF

Das sagt GC-Captain Amir Abrashi: «Wir haben heute nicht sauber nach vorne gespielt, zu viele Bälle und Zweikämpfe verloren. Da muss man in einem Derby bissiger sein.»

Das sagt FCZ-Torschütze Bledian Krasniqi: «Wir sind individuell besser und hatten den besseren Plan und wollten es mehr. »

Das sagt Steven Zuber: «Es war natürlich ein bisschen speziell für mich, aber am Schluss haben wir verdient gewonnen.»

Das sagt GC-Verteidiger Benno Schmitz: «Die Aktion von Mendy war für mich eine klare Tätlichkeit. Der Ball war weit weg und er tritt mir mit der offenen Sohle in die Wade.»

Das sagt GC-Trainer Tomas Oral: «Der Gegner war heute reifer. Wir sind nicht so aufgetreten, wie man das in einem Derby muss. Ich bin sehr enttäuscht.»

Grasshoppers - Zürich 1:2 (0:1)

21'497 Zuschauer. SR Cibelli.

Tore: 45. Gbamin 0:1. 68. Krasniqi (Chouiar) 0:2. 82. Bojang (Morandi) 1:2.

Grasshoppers: Hammel; Schmitz, Seko, Ndenge, Persson; Choinière (78. Kittel), Abrashi (63. Lasme; 78. Meyer); Abels (63. Verón Lupi), Morandi, Irankunda (63. Muci); Bojang.

Zürich: Brecher; Kamberi, Gómez, Ligue, Mendy (46. Volken); Gbamin, Krasniqi (89. Di Giusto); Ballet (61. Markelo), Rodrigo Conceição (61. Tsawa), Chouiar (89. Nvendo); Zuber.

Verwarnungen: 32. Mendy, 51. Choinière, 70. Verón Lupi, 84. Krasniqi.

Lausanne – Luzern 1:4

Der FC Luzern findet in Lausanne ohne grössere Mühe aus seinem kleinen Formtief heraus. Die Basis zum 4:1-Erfolg legen die Innerschweizer mit drei Toren in der ersten halben Stunde.

Das erste Spiel nach der schweren Verletzung von Lausannes Ausnahmekönner Alvyn Sanches dürfte den Führungskräften der Westschweizer zu denken geben. Mit solchen Leistungen werden die bevorstehenden Ziele, der Sprung in die Top 6 der Liga und der Einzug in den Cupfinal Ende April in Basel, nicht zu erreichen sein. Offensiv harmlos und defensiv fragil – so präsentierte sich das Team von Ludovic Magnin im eigenen Stadion.

Die drei in den ersten 27 Minuten kassierten Tore widerspiegelten die Verfassung der Lausanner am Sonntagnachmittag genaustens: In der 3. Minute traf Raoul Giger mittels Eigentor, nach einer Viertelstunde führte eine weite Flanke von Super-League-Debütant Bung Hua Freimann in den Strafraum zum ersten Ligator von Bruder Bung Meng Freimann, und zuletzt profitierte Thibault Klidjé von einem Abwehrfehler, um sein neuntes Saisontor zu erzielen.

Bung Meng Freimann erzielt sein Premierentor auf Zuspiel des Bruders. Video: SRF

Fans waren in der ersten Halbzeit keine im Stadion. Der Sektor der Lausanner war wegen Ausschreitungen im Léman-Derby gegen Servette von den Behörden für dieses Spiel gesperrt worden. Die angereisten Luzerner Anhänger, die eigentlich ebenfalls hätten draussen bleiben müssen, durften nach der Pause auf die Tribünen. Weil sie aber zunächst nicht im richtigen Sektor Platz genommen hatten, verzögerte sich der Wiederanpfiff. Erst nach Intervention von FCL-Trainer Mario Frick und Captain Pius Dorn verschoben sich die Luzerner Fans dorthin, wo es für die zuständigen Behörden akzeptabel war. Es blieb der grösste Aufreger in dieser einseitigen Partie. Nach der Pause trafen noch Noë Dussenne für Lausanne und Adrian Grbic für Luzern.

Thibault Klidje profitiert von einem Abwehrfehler. Video: SRF

Lausanne-Sport - Luzern 1:4 (0:3)

2700 Zuschauer. SR von Mandach.

Tore: 3. Giger (Eigentor) 0:1. 15. Bung M. Freimann 0:2. 27. Klidje 0:3. 67. Dussenne 1:3. 79. Grbic (Penalty) 1:4.

Lausanne-Sport: Letica; Giger, Sow (46. Mouanga), Dussenne, Poaty (46. Fofana); Lekoueiry (46. Diabaté), Roche, Custodio (75. Koindredi); Okou, Oviedo (46. Sène), Baldé.

Luzern: Loretz; Bung H. Freimann, Knezevic, Bung M. Freimann; Dorn, Stankovic (83. Ottiger), Beloko (71. Winkler), Fernandes (59. Ciganiks); Spadanuda, Villiger (71. Grbic), Klidje (83. Karweina).

Verwarnungen: 14. Lekoueiry, 36. Custodio, 69. Knezevic, 82. Roche, 84. Karweina, 94. Sène. (nih/sda)

Winterthur – Basel 0:2