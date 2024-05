Super League live: FC Zürich gegen YB – das Spiel im Ticker

Liveticker

Zieht YB an der Spitze weiter davon oder schlägt Zürich den Leader erneut?

Die Tabelle vor dem Spiel:

Am Samstag unterlag der FC Lugano dem FC St.Gallen, wodurch die Ostschweizer Leader YB einen Gefallen taten. Durch den Ausrutscher des ersten Verfolgers können die Berner den Vorsprung an der Spitze der Super League auf den neuen Zweitplatzierten Servette auf acht Punkte ausbauen. Dazu müsste das Team von Interimstrainer Joël Magnin aber erstmals in dieser Saison gegen den FC Zürich gewinnen.

Die Zürcher bezwangen YB zuletzt zweimal (1:0 und 3:1) zu Hause, während im einzigen Aufeinandertreffen im Berner Wankdorf ein 0:0 resultierte. In der ersten Runde nach der Ligateilung empfängt der FCZ den amtierenden Meister zum dritten Mal in dieser Saison im Letzigrund. Mit einem Punkt würden die Zürcher an Winterthur vorbei auf Platz 5 ziehen. Dieser dürfte am Ende der Saison zur Teilnahme an der Conference-League-Qualifikation berechtigen, da die Cup-Finalisten Servette und Lugano die Saison ziemlich sicher unter den ersten vier beenden werden.

Gleichzeitig kommt es in der Abstiegsgruppe zum Duell der Westschweizer Yverdon und Lausanne-Sport. Beide sind mit sieben Punkten Vorsprung auf den Barrageplatz theoretisch noch abstiegsgefährdet und könnten heute einen wichtigen Schritt in Richtung Ligaerhalt machen. Den Liveticker zu diesem Spiel findest du hier.

Ob YB seine Tabellenführung ausbauen kann, oder ob der FCZ den Bernern erneut ein Schnippchen schlägt, verfolgst du hier ab 16.30 Uhr.