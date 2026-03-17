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Bodö steht vor der nächsten Sensation – Sporting muss drei Tore aufholen
- Am Dienstag stehen in der Champions League die ersten vier Rückspiele der Achtelfinals an. Am meisten Spannung herrscht dabei etwas überraschend im Duell zwischen Arsenal und Leverkusen. Die Deutschen erkämpften sich im Hinspiel ein 1:1 und müssen nun beim englischen Tabellenführer gewinnen, um erstmals seit 24 Jahren in die Viertelfinals der Königsklasse vorzustossen.
- In den anderen Duellen scheinen die Rollen nach deutlichen Resultaten aus den Hinspielen klar verteilt. Manchester City unterlag dem Rekordsieger Real Madrid mit 0:3. Und auch Chelsea muss gegen den Titelverteidiger Paris Saint-Germain nach dem 2:5 aus dem Hinspiel drei Tore aufholen. Gleiches gilt für Sporting Lissabon, das beim Überraschungsteam Bodö/Glimt mit 0:3 unter die Räder kam.
- Anpfiff in der portugiesischen Hauptstadt ist um 18.45 Uhr. Die anderen drei Partien starten um 21.00 Uhr. (riz/sda)