Ski live mit der Abfahrt der Frauen im Val di Fassa

Fahren die Schweizerinnen in der zweiten Abfahrt im Val di Fassa auf das Podest?

07.03.2026, 09:45

Für die Abfahrerinnen steht das zweite Rennen innert weniger als 24 Stunden an. Im Val di Fassa möchten die Schweizerinnen nach einem enttäuschenden Freitag eine Reaktion zeigen. Die grössten Chancen auf eine Top-Platzierung hat Corinne Suter, welche vor einer Woche die Abfahrt in Soldeu für sich entscheiden konnte.

Emma Aicher fehlen im Kampf um die kleine Kristallkugel nur noch 14 Zähler, um an der US-Amerikanerin Lindsey Vonn, welche diese Saison nicht mehr an den Start gehen wird, vorbeizuziehen. Bei der gestrigen Abfahrt belegte die Deutsche den zweiten Platz, Laura Pirovano war nur eine Hundertstelsekunde schneller. Das Rennen kann ab 10.45 Uhr live im Stream und Ticker mitverfolgt werden. (riz)

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
