WM-Leader Piastri übernimmt die Führung – was macht das Wetter in Silverstone?

Am Sonntag steht zum Abschluss der ersten Saisonhälfte in der Formel 1 der Grand Prix von Grossbritannien im Programm. Max Verstappen hofft nach seinem jüngsten Ausfall in Österreich im Titelrennen zurückschlagen zu können. Der Weltmeister im Red Bull strebt in Silverstone von der Pole-Position aus seinen dritten Saisonsieg an. Dahinter nehmen für das zwölfte Rennen dieses Jahres WM-Leader Oscar Piastri und dessen McLaren-Teamkollege Lando Norris in der Startkolonne Aufstellung.

Die Fahrer des Team Sauber, Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg, müssen auf etwas Hilfe des wechselhaften britischen Wetters hoffen, um ihre Chancen auf ein zählbares Ergebnis zu erhöhen. Der Brasilianer und der Deutsche fahren lediglich von den Positionen 16 und 19 los.

Den GP von Silverstone verfolgst du hier ab 16 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF. (sda)