Liveticker
Der Nachtslalom in Courchevel steht an: Kann jemand mit Shiffrin mithalten?
Die Startliste im 1. Lauf:
1. Lena Dürr (GER)
2. Camille Rast (SUI)
3. Lara Colturi (ALB)
4. Wendy Holdener (SUI)
5. Zrinka Ljutic (CRO)
6. Katharina Liensberger (AUT)
7. Mikaela Shiffrin (USA)
8. Melanie Meillard (SUI)
9. Katharina Truppe (AUT)
10. Emma Aicher (GER)
11. Anna Swenn Larsson (SWE)
12. Cornelia Öhlund (SWE)
13. Paula Moltzan (USA)
14. Sara Hector (SWE)
15. Katharina Huber (AUT)
16. Laurence St-Germain (CAN)
17. Mina Fürst Holtmann (NOR)
18. Hanna Aronsson Elfmann (SWE)
19. Marie Lamure (FRA)
20. Marion Chevrier (FRA)
Die weiteren Schweizerinnen:
26. Eliane Christen
35. Aline Höpli
37. Nicole Good
42. Aline Danioth
46. Janine Mächler
47. Selina Egloff
61. Amelie Klopfenstein
- Bereits zum vierten Mal in diesem Winter stehen bei den Frauen die Slalom-Spezialistinnen im Einsatz.
- Bisher gewann jedes Mal die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Auch heute ist Shiffrin wieder die grosse Favoritin, aber auch die Schweizerinnen Wendy Holdener und Camille Rast möchten ein Wörtchen mitreden.
- Der erste Lauf in Courchevel beginnt um 17.45 Uhr, die Entscheidung folgt um 20.45 Uhr. Alles live bei watson.
Mehr Ski-Geschichten: