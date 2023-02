Conference League live: FC Basel gegen Trabzonspor in Stream und Ticker

Auch abgesehen vom Resultat der Hinrunde, befindet sich Trabzonspor in einer besseren Form als die Basler. Das Team von Trainer Abdullah Avci gewann sechs von neun Spielen in diesem Jahr. Doch die Niederlagen kamen alle auswärts. Den einzigen Sieg in einem fremden Stadion fuhr Trabzonspor beim Tabellenletzten der Süper Lig im Cup ein – jedoch erst nach Verlängerung. Das macht Hoffnung aus Schweizer Sicht.

Bild: keystone

Beim FCB verläuft das Jahr 2023 bisher jedoch ebenfalls eher enttäuschend. Nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden aus den ersten drei Ligaspielen wurde Alex Frei entlassen, der Sieg im Cup-Achtelfinal bei den Grasshoppers konnte die Klubführung nicht umstimmen. Seit der Übernahme von Interimscoach Heiko Vogel siegte Basel gegen Sion 3:1, verlor in Trabzon und musste gegen Servette einen späten Ausgleichstreffer einstecken. Wobei der Elfmeterpfiff, der zum 2:2 führte, höchst umstritten war.