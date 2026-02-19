Liveticker
Wie vor 12 Jahren gegen Schweden: Sichern sich die Schweizerinnen die Bronzemedaille?
- Das Schweizer Frauen-Nationalteam strebt die zweite Olympiamedaille nach Bronze 2014 in Sotschi an. Wie schon vor zwölf Jahren ist im Spiel um Rang 3 Schweden der Gegner, damals siegten die Schweizerinnen nach einem 0:2-Rückstand mit 4:3.
- «Wir sind hierhergekommen, um eine Medaille zu gewinnen», sagt Nationaltrainer Colin Muller. «Jetzt haben wir es in den eigenen Händen. Wir wissen, dass wir die Schwedinnen schlagen können. Ich bin zuversichtlich, dass wir das tun werden.»
- Die Schweizerinnen haben die letzten drei Duelle gegen die Skandinavierinnen gewonnen. Spielbeginn ist um 14.40 Uhr.
Schweiz
0:0
Schweden
Aufstellung
Die Vorschau zum Bronzespiel
Wer sichert sich die Medaille?
Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen spielt heute Nachmittag gegen Schweden. Es geht um nicht weniger als die olympische Bronzemedaille. Bereits vor 12 Jahren trafen die beiden Teams in Sotschi im Bronzespiel aufeinander. Damals setzte sich die Schweiz durch und konnte sich über die erste Olympiamedaille im Eishockey freuen.