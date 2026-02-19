Wie vor 12 Jahren gegen Schweden: Sichern sich die Schweizerinnen die Bronzemedaille?

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen spielt heute Nachmittag gegen Schweden. Es geht um nicht weniger als die olympische Bronzemedaille. Bereits vor 12 Jahren trafen die beiden Teams in Sotschi im Bronzespiel aufeinander. Damals setzte sich die Schweiz durch und konnte sich über die erste Olympiamedaille im Eishockey freuen.