bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Olympia 2026: Schweiz gegen Schweden live im Ticker und Stream

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Wie vor 12 Jahren gegen Schweden: Sichern sich die Schweizerinnen die Bronzemedaille?

19.02.2026, 12:4619.02.2026, 12:46
  • Das Schweizer Frauen-Nationalteam strebt die zweite Olympiamedaille nach Bronze 2014 in Sotschi an. Wie schon vor zwölf Jahren ist im Spiel um Rang 3 Schweden der Gegner, damals siegten die Schweizerinnen nach einem 0:2-Rückstand mit 4:3.
  • «Wir sind hierhergekommen, um eine Medaille zu gewinnen», sagt Nationaltrainer Colin Muller. «Jetzt haben wir es in den eigenen Händen. Wir wissen, dass wir die Schwedinnen schlagen können. Ich bin zuversichtlich, dass wir das tun werden.»
  • Die Schweizerinnen haben die letzten drei Duelle gegen die Skandinavierinnen gewonnen. Spielbeginn ist um 14.40 Uhr.
Schicke uns deinen Input
Schweiz
Schweiz
0:0
Schweden
Schweden
Aufstellung
Die Vorschau zum Bronzespiel
Die Schweizerinnen möchten mit Brändlis Insiderwissen den Bronzecoup von 2014 wiederholen
Wer sichert sich die Medaille?
Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen spielt heute Nachmittag gegen Schweden. Es geht um nicht weniger als die olympische Bronzemedaille. Bereits vor 12 Jahren trafen die beiden Teams in Sotschi im Bronzespiel aufeinander. Damals setzte sich die Schweiz durch und konnte sich über die erste Olympiamedaille im Eishockey freuen.
Die Schweizerinnen möchten mit Brändlis Insiderwissen den Bronzecoup von 2014 wiederholen
Mehr Olympia:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Silber für die Schweiz! Sensationelle Fähndrich sichert im Teamsprint Medaille
Mit einer fulminanten letzten Runde sicherte Nadine Fähndrich der Schweiz die erste Langlauf-Medaille an den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina. Gemeinsam mit Nadja Kälin gewann die 30-Jährige Silber hinter Schweden.
Nadine Fähndrich und Nadja Kälin holen im Teamsprint im Langlauf Silber für die Schweiz! Nach den 9 km in der Skating-Technik, bei der beide Fahrerinnen je drei Runden absolvierten, waren nur die Schwedinnen Jonna Sundling und Maja Dahlqvist schneller.
Zur Story