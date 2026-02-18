Camille Rast wurde im Slalom nur von Mikaela Shiffrin geschlagen.Bild: keystone
Im letzten Rennen können sich die Schweizer Skifahrerinnen dank Camille Rast doch noch über eine Medaille freuen. Die 26-Jährige sichert sich im Olympia-Slalom die Silbermedaille. Einzig Mikaela Shiffrin war noch schneller als Rast.
18.02.2026, 14:2718.02.2026, 15:20
«Ich schaue nach vorne, die Spiele sind bald vorbei. Ich freue mich wieder auf den Weltcup», sagte Camille Rast nach dem Riesenslalom vor drei Tagen. Die Schweizerin war unzufrieden mit der Piste in Cortina und verglich diese mit einer Juniorenstrecke.
Im Slalom fährt die Technikerin trotzdem auf den starken zweiten Platz. Einzig die Saison-Dominatorin Mikaela Shiffrin war noch schneller als Rast. Die US-Amerikanerin sicherte sich mit 1,5 Sekunden Vorsprung die Goldmedaille. Zum zweiten Mal wird Shiffrin im Slalom Olympiasiegerin. Bereits vor zwölf Jahren in Sotschi setzte sich die 30-Jährige im Stangenwald durch. Die Bronzemedaille ging an die Schwedin Anna Swenn-Larsson.
Die Fahrt von Mikaela Shiffrin.Video: SRF
Shiffrin fuhr wie bereits in der gesamten Saison sehr dominant und liess ihrer Konkurrenz keine Chance. Bereits nach dem ersten Lauf war Shiffrin über eine Sekunde schneller als die Schweizerin. «Es war fast unmöglich, dass sie so viel Zeit verliert, ausser wenn ihr ein grosser Fehler passiert», stellte auch Rast klar.
Rast war nach dem ersten Lauf noch knapp neben dem Podest klassiert und wusste, dass sie All-in gehen musste. «Der erste Lauf war nicht so gut, aber jetzt bin ich einfach zufrieden», sagte die vierfache Weltcupsiegerin gegenüber SRF.
Das Interview mit Camille Rast.Video: SRF
Nach dem Rennen zeigte sich Rast überglücklich und sprach auch nochmals über die kritisierte Strecke. «Es ist schon eine einfache Piste für Olympia. Nachdem ich das gesagt hatte, hatte ich mehr Druck, weil ich etwas leisten und zeigen musste. Das habe ich probiert und es war sehr gut heute», sagte Rast.
Holdener auf dem vierten Platz
Unglücklich endet das Rennen für Wendy Holdener. Die Schwyzerin wird Vierte und muss sich mit einem Diplom zufriedengeben. Im SRF-Interview erklärte Holdener mit Tränen in den Augen: «Ich hatte heute grosse Ziele. Ich arbeite Jahre dafür. Es war bereits im ersten zu wenig für mein grosses Ziel. Es ist unglaublich bitter.»
Das Interview mit Wendy Holdener.Video: SRF
Holdener verzichtete vor drei Tagen auf den Riesenslalom, um sich voll auf ihre Paradedisziplin zu fokussieren. «Ich fuhr den Riesen nicht, weil ich mich nicht voll konzentrieren konnte», sagte Holdener. Rückblickend sagt sie: «Meine Olympia-Vorbereitung kann ich nicht besser machen. Ich wusste gestern, dass ich in Form bin.»
Einen starken zweiten Lauf zeigte Melanie Meillard, welche schlussendlich auf dem siebten Platz landete. Eliane Christen schied im zweiten Lauf aus.
Besonders bitter endete das Rennen für Lena Dürr. Die Deutsche war nach dem ersten Lauf überraschend auf dem zweiten Rang klassiert. In der Entscheidung fädelte sie aber bereits bei der ersten Stange ein und schied aus.
Lena Dürr scheidet aus.Video: SRF
Das Rennen im Liveticker zum Nachlesen:
Im letzten Rennen können sich die Schweizerinnen dank Camille Rast doch noch über eine Medaille freuen. Die Schweizerin steigert sich im zweiten Durchgang und sichert sich den zweiten Platz. Auf dem bitteren vierten Platz landet Wendy Holdener. Was für eine Enttäuschung für die 32-Jährige, welche somit ohne Medaille nach Hause reist.
Wer wird Olympiasiegerin im Slalom? Camille Rast oder Mikaela Shiffrin welche mit einem riesigen Vorsprung in den zweiten Lauf startet. Der Vorsprung beträgt mehr als eine Sekunde. Sie zeigt eine souveräne Fahrt und baut ab dem zweiten Sektor die Führung aus. Wenige Sekunden ist es Tatsache: Mikaela Shiffrin ist Olympiasiegerin!!! Sie ist 1,5 Sekunden schneller als Camille Rast. Absolut verdient. Mikaela Shiffrin gewinnt somit zum zweiten Mal im Slalom die Goldmedaille und überwindet sie überwindet ihr Olympia-Trauma.
Lena Dürr war im ersten Durchgang 23 Hundertstelsekunden schneller als Camille Rast. Doch dann fädelt sie beim ersten Tor ein. Das gibt es doch nicht. Camille Rast hat Silber sicher und auch Swenn Larsson steht sicher auf dem Podest. Wendy Holdener ist aktuell auf dem dritten Platz.
Cornelia Öhlund ist die grosse Überraschung des ersten Laufs. Sie startet mit fünf Hundertstelsekunden Vorstprung in den zweiten Lauf. Diesen baut sie nach dem ersten Sektor aus. Doch dann der riesige Fehler. Sie fährt zwar weiter und scheidet dann tatsächlich noch aus. Camille Rast hat die Olympiamedaille auf sicher!!!!
Der letzte Schweizer Trumpf heisst Camile Rast. Ihr Vorsprung auf Swenn Larsson ist aber minimal. Sie startet fulminant und baut aus. Es sieht sehr gut aus für die Schweizerin. Im zweiten Sektor verliert sie etwas Zeit und führt immer noch. Aber nach der dritten Zwischenzeit liegt sie zurück. Im Schlusshang gibt Rast aber nochmals Gas und setzt eine neue Bestzeit. Noch drei Fahrerinnen stehen am Start. Jetzt wird es sehr spannend.
Anna Swenn Larsson war im ersten Lauf genau gleich schnell unterwegs wie Holdener. Auch im ersten Sektor sind sie fast gleich schnell unterwegs, Holdener liegt leicht vorne. Dies ändert sich aber im zweiten Sektor, in welchem Holdener nicht so schnell war. Danach kann sich Swenn Larsson absetzen und sie setzt sich mit 22 Hundertstelsekunden Vorsprung an die Spitze. Jetzt kommt Rast.
Jetzt gilt es ernst Wendy Holdener ist unterwegs. Der Vorsprung beträgt fast eine halbe Sekunde und sie kann diesen im ersten Sektor ausbauen. Danach verliert sie aber drei Zehntelsekunden. Es wird ganz knapp … Im Ziel rettet sie sieben Hundertstelsekunden über die Ziellinie und setzt sich an die Spitze. Aber reicht es für das Podest?
Die 19-jährige Lara Colturi startet mit 38 Hundertstelsekunden Vorsprung. Nach zwei Sektoren liegt sie aber 0,35 Sekunden zurück. Sie kann keine Aufholjagd starten und fällt weit zurück. Nur Platz sechs für die Italienerin, welche für Albanien startet.
Emma Aicher liegt nach dem ersten Lauf eine halbe Sekunde hinter dem Podest. Mit einem Traumlauf könnte es für eine Medaille reichen. Sie startet auch schnell und baut ihren Vorsprung im ersten Sektor aus. Aber im dritten Sektor verliert sie im Vergleich zu Trupp eine halbe Sekunde und liegt knapp zurück. Auch im letzten Sektor ist sie langsamer als die Österreicherin und klassiert sich nur auf dem fünften Platz. Damit reist Aicher mit zwei Silbermedaillen nach Hause.
Die beste Österreicherin im ersten Lauf war Katharin Huber. Huber gewann vor über einer Woche in der Team-Kombination die Goldmedaille. Heute wird es wohl nichts mit der Medaille. Sie fällt noch knapp hinter ihre Teamkollegin zurück, sorgt aber für eine österreichische Doppelführung.
Katharina Truppe, welche in dieser Saison einmal auf das Podest fahren konnte, ist in jedem Sektor langsamer unterwegs als Meillard. Im letzten Streckenabschnitt steigert sich die Österreicherin aber und übernimmt tatsächlich die Führung. Sie ist 15 Hundertstelsekunden schneller als Meillard.
Der zweite Lauf für Sara Hector endet nach wenigen Sekunden. Die Schwedin rutscht nach einem angriffigen Start weg und scheidet aus.
Gleich die nächste Französin, welche Meillard von der Spitze verdrängen möchte. Bei der ersten Zwischenzeit liegt McFarlane bereits hinter Meillard zurück und muss sich nun deutlich steigern. Dies gelingt ihr aber nicht und sie kann erst gegen den Schluss mit Meillard mithalten, dies reicht aber nur für den dritten Platz.
Langsam aber sicher steigt die Spannung in Cortina. Noch 13 Fahrerinnen stehen am Start. Die nächste ist Marie Lamure. Die Französin startet mit vier Hundertstelsekunden Vorsprung in ihren Lauf. Sie ist aber in jedem Sektor langsamer als Meillard und fällt sehr weit zurück. Ein enttäuschender Durchgang für Lamure.
Melanie Meillard ist die nächste Schweizerin am Start und sie startet ordentlich. Im zweiten Sektor ist Meillard sogar schneller als Moltzan. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Moltzan und schlussendlich rettet die Schweizerin vier Hundertstelsekunden ins Ziel und die Anzeige leuchtet grün auf.
Lara Della Mea startet mit über 75 Hundertstelsekunden Vorsprung im Vergleich zu Moltzan in ihren Lauf. Dieser schmilzt aber schnell und nach zwei Sektoren ist dieser nur noch minimal Bei der letzten Zwischenzeit fällt sie hinter Moltzan zurück und es reicht nur für den dritten Platz. Sie ist genau gleich schnell wie ihre Landsfrau Peterlini.
Die Kroatin Zrinka Ljutic greift als Nächstes die Bestzeit von Moltzan an. Im ersten Abschnitt bleibt sie noch in Führung, aber dann unterläuft ihr im zweiten Sektor ein riesiger Fehler, der sehr viel Zeit kostet. Sie fällt auf den letzten Zwischenrang. Was für eine Enttäuschung für die beste Slalomfahrerin der letzten Saison.
Eine Landsfrau ist die nächste Herausforderin von Moltzan. Aber auch Hurt ist nicht so schnell wie ihre Teamkollegin unterwegs und kommt überhaupt nicht in Fahrt. Hurt wird durchgereicht und ist nur auf dem 7. Zwischenrang.
Die Weltmeisterin aus dem Jahr 2023 zeigt einen sehr starken Lauf und sie liegt bis zur letzten Zwischenzeit in Führung. Doch auch sie verliert in den letzten Kurven noch sehr viel Zeit und ist über eine halbe Sekunde langsamer als die aktuelle Spitzenreiterin.
Die Norwegerin Mina Fürst Holtman startet im Vergleich zu Moltzan mit 44 Hundertstelsekunden Vorsprung in den zweiten Lauf. Sie kann aber ebenfalls nicht mit der Führenden mithalten und verliert nach wenigen Fahrsekunden sieben Zehntel. Danach kommt sie besser rein, aber es reicht nur für den vierten Zwischenrang. Moltzan hat bereits neun Plätze gut gemacht.
Die Kanadierin Ali Nullmeyer ist die nächste, welche die Bestzeit von Moltzan angreift. Nach der ersten Zwischenzeit liegt sie aber nur noch zwei Hundertstelsekunden vor Moltzan. Diese bringt sie aber deutlich nicht über die Zeit und fällt auch noch hinter Peterlini zurück und ist aktuell auf dem dritten Platz.
Auch der Vorsprung von Leona Popovic ist nach dem ersten Durchgang bereits weg und sie verliert kontinuierlich Zeit im Vergleich zu Moltzan und kurz vor dem Ziel scheidet die Kroatin noch aus.
Mit Eliane Christen ist die erste Schweizerin unterwegs. Der Vorsprung auf Moltzan beträgt 27 Hundertstelsekunden. Dieser ist nach einem Sektor schon weg und nach dem dritten Sektor liegt sie über eine Sekunde hinter Moltzan und dann fädelt sie im letzten Streckenabteil noch ein. Ein enttäuschender Tag für die Urnerin, welche mit der Piste einfach nicht zurechtkam.
Die Italienerin Martina Peterlini ist die erste, welche mit Moltzan mithalten kann. Bis zur letzten Zwischenzeit liegt die Einheimische nur etwas mehr als drei Zehntel hinter der Führenden. Im letzten Sektor verliert Peterlini aber über eine halbe Sekunde und es reicht für den zweiten Platz.
Martina Dubrovksa ist die erste Fahrerin im 2. Durchgang, welche im Ziel weniger als eine Sekunde hinter Moltzan zurückliegt. Die Tschechin klassiert sich mit 99 Hundertstelsekunden Rückstand auf dem zweiten Zwischenrang.
Der erste Lauf verlief sehr enttäuschend für das österreichische Team. Auch der zweite Durchgang startet sehr enttäuschend für unseren östlichen Nachbarn. Katharina Gallhuber fällt weit zurück und ist über eineinhalb Sekunden langsamer als Moltzan.
Die Australierin Madison Hoffman kann ebenfalls nicht mit Moltzan mithalten. Bereits im ersten Sektor verliert sie 60 Hundertstelsekunden auf Moltzan. Hoffman fällt noch hinter Westhoff zurück und ist aktuell auf dem vierten Platz.
Für Ana Bucik Jogan sind es die letzten Olympischen Spiele. Die Slowenin kommt überhaupt nicht in den Lauf und verliert in jedem der vier Sektoren über eine halbe Sekunde im Vergleich zu Moltzan. Bucik Jogan ist aktuell auf dem letzten Platz.
Für Paula Moltzan verlief der erste Lauf katastrophal. Eine Medaille wird für Moltzan kaum noch möglich sein. Trotzdem greift sie voll an und ist deutlich schneller als Vlhova unterwegs. Schlussendlich ist sie fast eineinhalb Sekunden schneller als Vlhova und darf auf dem Leaderthron Platz nehmen. Wie weit nach vorne geht es für die US-Amerikanerin?
Die Norwegerin Bianca Bakke Westhoff fuhr im 1. Lauf mit der Startnummer 38 auf den 29. Platz. Westhoff startet einiges schneller als Vlhova, verliert in den letzten zwei Sektoren aber sieben Zehntelsekunden und fällt hinter die Slowakin zurück.
Die Slowakin hat den zweiten Lauf eröffnet. Ihr ist anzusehen, dass sie noch nicht ganz fit ist. Trotzdem lächelt Vlhova im Ziel und ballt die Faust. Ihre Schlusszeit ist 1:42,70. Der zweite Durchgang von ihr ging etwa drei Sekunden länger als noch im ersten Lauf.
In einer Viertelstunde startet in Cortina der zweite Lauf. Fährt Mikaela Shiffrin im Slalom zum ersten Mal seit 2014 zur Goldmedaille? Und schaffen Camille Rast und Wendy Holdener noch den Sprung auf das Podest. Eröffnet wird der 2. Lauf von Petra Vlhova. Die Slowakin bestreitet ihren ersten Slalom seit über zwei Jahren. Bereits am Dienstag vor einer Woche feierte sie in der Team-Kombination ihr Comeback. Im Januar 2024 stürzte Vlhova bei ihrem Heimrennen in Jasna schwer und riss sich das Kreuz- und das Innenband im rechten Knie.
Mikaela Shiffrin führt nach dem ersten Lauf mit über acht Zehntelsekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte Lena Dürr. Die Schwedin Cornelia Öhlund, auf dem dritten Zwischenrang liegt, genau eine Sekunde hinter der US-Amerikanerin. Nur fünf Hundertstelsekunden langsamer als Öhlund war Camille Rast. Auch Wendy Holdener auf dem 5. Zwischenrang kann weiterhin von einer Medaille träumen. Der 2. Lauf startet um 13.30 Uhr.
Gleich der nächste Ausfall: Auch Nina O'Brien fädelt an der gleichen Stelle wie die Japanerin ein und scheidet aus.
Asa Ando ist die einzige Japanerin am Start. Nach einem starken zweiten Streckenabschnitt fädelt Ando aber ein und ihr Rennen ist somit beendet.
Auch Mina Fürst Holtmann kommt in dieser Saison nicht auf Touren. Dies zeigt sich auch heute. Die Norwegerin zeigt eine wilde Fahrt und schafft es zwischenzeitlich in die Top 20.
Die letzte Österreicherin am Start ist Lisa Hörager. Nach einem Fehler kurz nach dem Start handelt sie sich bereits früh einen grossen Rückstand ein. Im letzten Sektor verliert Hörager nochmals über eine Sekunde im Vergleich mit Shiffrin und übernimmt im Ziel die Schlusslaterne.
Die Slowenin Ana Bucik Jogan wird ihre Karriere nach diesem Winter beenden. In ihrem letzten Olympia-Rennen gelingt ihr aber keine Überraschung und sie ist aktuell nur auf Platz 21.
Caitlin McFarlane aus Frankreich überrascht im ersten Lauf. McFarlane klassiert sich nach dem ersten Lauf auf dem starken 12. Platz und liegt 1,75 Sekunden hinter der Spitzenreiterin.
Martina Peterlini stürzt sich als Nächste in den Stangenwald. Auch die Einheimische handelt sich einen grossen Rückstand ein. Im Ziel iegt sie über 2,5 Sekunden hinter Shiffrin.
Petra Vlohva nimmt zum ersten Mal seit über zwei Jahren wieder an einem Slalom teil. Die Slowakin welche sich im Januar 2024 schwer verletzte, kann noch nicht mit den Besten mithalten und klassiert sich auf dem letzten Zwischenrang.
Es ist nicht top und nicht flop. Es sind gute Sachen drin, aber ich kann sicher noch einiges verbessern. Im zweiten Lauf ist noch vieles möglich. Es wird sicher spannend. Die Piste ist nicht eine richtige Weltcuppiste, aber es geht heute um eine Medaille.
Hanna Aronsson Elfman ist bereits nach dem Start weit zurückgebunden und verliert nach 13 Sekunden bereits sieben Zehntel auf Shiffrin. Im letzten Abschnitt kommt es noch schlimmer für Aronsson Elfmann und sie fädelt ein.
Marie Lamure überrascht bis zur dritten Zwischenzeit und liegt weniger als eine Sekunde hinter Shiffrin. Im letzten Sektor unterläuft ihr aber ein grosser Fehler und die Französin fällt noch weit zurück. Im Ziel ist ihr die Enttäuschung anzusehen.
Es ist nicht der Lauf der Österreicherinnen. Auch Katharina Gallhuber ist langsam unterwegs und liegt über zweieinhalb Sekunden hinter Shiffrin. Die beste Österreicherin ist aktuell Katharina Huber auf dem 9. Zwischenrang.
Die vierte und letzte Schweizerin in diesem Lauf ist Eliane Christen. Die Schweizerin zeigt einen sehr verhaltenen Lauf und kann nicht mit den Besten mithalten. Schlussendlich ist sie noch langsamer als St-Germain, welche direkt vor ihr gestartet ist.
Die Weltmeisterin aus dem Jahr 2023 verliert im ersten und dritten Abschnitt viel zu viel Zeit auf Shiffrin. Die Kanadierin muss sich einmal ganz spektakulär retten und klassiert sich nur auf dem 15. Platz.
Kaum ist das Olympia-Abenteuer von Dzenifera Germane gestartet, ist es auch wieder vorbei. Die Lettin fädelt noch vor der ersten Zwischenzeit ein und scheidet aus.
Nur um wenige Hundertstelsekunden verpasste Lara Della Mea am Sonntag im Riesenslalom die Medaille. Im heutigen Slalom wird es wahrscheinlich nichts mit dem Podest. Die Italienerin verliert zwei Sekunden auf Shiffrin und klassiert sich direkt hinter Meillard.
Es war zu wenig locker. Ich wollte eine frechere Linie fahren. Das schmerzt ein bisschen. Wir haben aber noch einen zweiten Lauf. Es ist eine gute Ausgangslage und ich habe sicher nichts zu verlieren.
Nun haben wir den ersten Ausfall in diesem Rennen. Marion Chevrier zeigt einen mässigen Start und scheidet nach der zweiten Zwischenzeit aus. Eine Enttäuschung für die Französin.
Zum ersten Mal startet die Schweizerin Melanie Meillard in einem Olympia-Slalom. Die Schwester von Olympiasieger Loic Meillard startet sehr aggressiv, wird dafür aber nicht belohnt. Der Rückstand wächst kontinuierlich an und sie klassiert sich nur auf dem 12. Platz.
Gleich folgt mit Cornelia Öhlund die nächste Schwedin und diese ist nochmals schneller als Swenn Larrson und klassiert sich tatsächlich vor Camille Rast. Öhlund verliert in den ersten zwei Sektoren nur 2 Zehntel auf Shiffrin. Schlussendlich liegt Öhlund genau eine Sekunde hinter der Leaderin.
Die Schwedin Anna Swenn Larsson hält gut mit Shiffrin mit und liegt nach dem dritten Sektor nur eine halbe Sekunde hinter Shiffrin. Im letzten Abschnitt verliert sie aber sehr viel Zeit und ist schlussendlich genau gleich schnell wie Wendy Holdener und klassiert sich knapp neben dem zwischenzeitlichen Podest.
Es ist überhaupt nicht die Saison von Zrinka Ljutic. Die beste Slalomfahrerin der letzten Saison gehört nicht mehr zu der Topgruppe und hält auch heute nicht mit den Weltbesten mit. Auf dem kurzen Kurs verliert die Kroatin über zwei Sekunden auf Shiffrin.
Emma Aicher gehört auch heute zu den Geheimfavoritinnen. Die Deutsche gewann bereits zwei Silbermedaillen an diesen Spielen und möchte auch heute auf das Podest fahren. Nach einem sehr starken Start verliert sie viel Zeit und klassiert sich auf dem sechsten Platz. Sie liegt allerdings nur 27 Hundertstelsekunden hinter Rast.
Vor drei Tagen sicherte sich Sara Hector im Riesenslalom die Silbermedaille. Im Slalom ist sie nicht ganz so stark und kann nicht mit den Besten mithalten. Einzig Paula Moltzan war im ersten Durchgang bisher noch langsamer als die Schwedin.
Die Österreicherin Katharina Huber zeigt einen schwachen ersten Lauf und liegt im Ziel deutlich zurück. Ein enttäuschendes Resultat für die Olympiasiegerin der Team-Kombination.
Jetzt startet die absolute Topfavoritin. Mikaela Shiffrin ist deutlich schneller unterwegs als Dürr und liegt bei der ersten Zwischenzeit bereits eine halbe Sekunde vor der Spitzenreiterin. Im Ziel setzt Shiffrin eine deutliche Bestzeit und liegt 82 Hundertstelsekunden vor Dürr. Rast war sogar über eine Sekunde länger unterwegs.
Ein Auf und Ab ist die Fahrt von Lena Dürr. Im ersten Abschnitt hat die Deutsche einen kleinen Fehler und liegt zurück. Danach steigert sich Dürr aber und wird immer schneller. Im Zel setzt sie tatsächlich eine neue Bestzeit und übernimmt vor Rast und Holdener die Führung.
Mit Wendy Holdener ist bereits die zweite Schweizerin unterwegs. Bereits in der Team-Kombination zeigte Holdener eine sehr starke Fahrt und auch jetzt hält sie mit Rast mit und liegt im Ziel nur 11 Hundertstelsekunden hinter Rast. Wir haben eine Schweizer Doppelführung!
Die erste Österreicherin am Start ist Katharina Truppe. Sie beginnt gleich schnell wie Colturi und hat zu Beginn einen grossen Rückstand im Vergleich mit Rast. Im unteren Streckenabschnitt kann Truppe keine Zeit gut machen und klassiert sich mit fast sechs Zehntelsekunden Rückstand auf dem dritten Platz.
Camille Rast sagte nach dem Riesenslalom, dass sie froh ist, wenn die Olympischen Spiele vorbei sind. Trotzdem zeigt Rast eine sehr starke Fahrt und ist zunächst eine halbe Sekunde schneller als Colturi. Im Ziel liegt sie 21 Hundertstelsekunden vor der Albanerin und übernimmt die Führung.
Paula Moltzan zeigt eine sehr angriffige Fahrt und wird dafür zunächst belohnt. In der zweiten Hälfte des Laufes unterlaufen ihr aber viel zu viele Fehler und sie verliert schlussendlich 1,5 Sekunden auf Colturi.
Die Albanerin Lara Colturi ist gestartet und hat den Slalom eröffnet. In ihrer Fahrt sind keine Fehler zu sehen. Mit 48,39 setzt sie eine erste Richtzeit. Der Slalom in der Team-Kombination ging nur etwas länger als 44 Sekunden.
In etwa 10 Minuten wird die Albanerin Lara Colturi den Slalom eröffnen. Camille Rast folgt mit der Startnummer 3 und Wendy Holdener steigt als Fünfte in das Rennen. Topfavoritin Mikaela Shiffrin wurde die Startnummer 7 zugelost.
In Cortina d'Ampezzo scheint heute die Sonne und es soll gemäss dem Wetterbericht den ganzen Tag so bleiben. Hoffen wir, dass es wirklich so ist und ein faires Rennen für alle stattfinden wird.
1. Lara Colturi (ALB)
2. Paula Moltzan (USA)
3. Camille Rast (SUI)
4. Katharina Truppe (AUT)
5. Wendy Holdener (SUI)
6. Lena Dürr (GER)
7. Mikaela Shiffrin (USA)
8. Katharina Huber (AUT)
9. Sara Hector (SWE)
10. Emma Aicher (GER)
11. Zrinka Ljutic (CRO)
12. Anna Swenn Larsson (SWE)
13. Cornelia Öhlund (SWE)
14. Melanie Meillard (SUI)
15. Marion Chevrier (FRA)
16. Lara Della Mea (ITA)
17. Dzenifera Germane (LAT)
18. Laurence St-Germain (CAN)
19. Eliane Christen (SUI)
20. Katharina Gallhuber (AUT)
21. Marie Lamure (FRA)
22. Hanna Aronsson Elfmann (SWE)
23. Petra Vlohva (SVK)
24. Martina Peterlini (ITA)
25. Caitlin McFarlane (FRA)
26. Ana Bucik Jogan (SLO)
27. Lisa Hörager (AUT)
28. Mina Fürst Holtmann (NOR)
29. Asa Ando (JPN)
30. Nina O'Brien (USA)
Mikaela Shiffrin konnte in dieser Saison sieben von acht Slaloms für sich entscheiden und ist auch heute die ganz ganz grosse Favoritin. Doch seit acht Jahren wartet die 30-Jährige auf eine Olympiamedaille. Nachdem die Winterspiele in Peking vor vier Jahren ohne Podestplatz endeten, verpasste die fünffache Gesamtweltcupsiegerin auch in diesem Jahr in der Team-Kombination und im Riesenslalom die Medaillen. Im Slalom fuhr Shiffrin im Jahr 2014 zur Goldmedaille.
Am heutigen Mittwoch findet die letzte Alpin-Entscheidung der Olympischen Spiele statt. Der 1. Lauf im Slalom der Frauen startet um 10 Uhr und die Entscheidung erfolgt ab 13.30 Uhr. Noch warten die Schweizer Skifahrerinnen in Cortina auf eine Medaille. Die Swiss-Ski.Hoffnungen ruhen heute auf Camille Rast und Wendy Holdener. Mit Eliane Christen und Mélanie Meillard stehen noch zwei weitere Schweizerinnen am Start.
