«Hatte mehr Druck nach der Pisten-Kritik»: Rast fährt im Slalom zur Silbermedaille

Im letzten Rennen können sich die Schweizer Skifahrerinnen dank Camille Rast doch noch über eine Medaille freuen. Die 26-Jährige sichert sich im Olympia-Slalom die Silbermedaille. Einzig Mikaela Shiffrin war noch schneller als Rast.

«Ich schaue nach vorne, die Spiele sind bald vorbei. Ich freue mich wieder auf den Weltcup», sagte Camille Rast nach dem Riesenslalom vor drei Tagen. Die Schweizerin war unzufrieden mit der Piste in Cortina und verglich diese mit einer Juniorenstrecke.

Im Slalom fährt die Technikerin trotzdem auf den starken zweiten Platz. Einzig die Saison-Dominatorin Mikaela Shiffrin war noch schneller als Rast. Die US-Amerikanerin sicherte sich mit 1,5 Sekunden Vorsprung die Goldmedaille. Zum zweiten Mal wird Shiffrin im Slalom Olympiasiegerin. Bereits vor zwölf Jahren in Sotschi setzte sich die 30-Jährige im Stangenwald durch. Die Bronzemedaille ging an die Schwedin Anna Swenn-Larsson.



Die Fahrt von Mikaela Shiffrin. Video: SRF

Shiffrin fuhr wie bereits in der gesamten Saison sehr dominant und liess ihrer Konkurrenz keine Chance. Bereits nach dem ersten Lauf war Shiffrin über eine Sekunde schneller als die Schweizerin. «Es war fast unmöglich, dass sie so viel Zeit verliert, ausser wenn ihr ein grosser Fehler passiert», stellte auch Rast klar.

Rast war nach dem ersten Lauf noch knapp neben dem Podest klassiert und wusste, dass sie All-in gehen musste. «Der erste Lauf war nicht so gut, aber jetzt bin ich einfach zufrieden», sagte die vierfache Weltcupsiegerin gegenüber SRF.

Das Interview mit Camille Rast. Video: SRF

Nach dem Rennen zeigte sich Rast überglücklich und sprach auch nochmals über die kritisierte Strecke. «Es ist schon eine einfache Piste für Olympia. Nachdem ich das gesagt hatte, hatte ich mehr Druck, weil ich etwas leisten und zeigen musste. Das habe ich probiert und es war sehr gut heute», sagte Rast.

Holdener auf dem vierten Platz

Unglücklich endet das Rennen für Wendy Holdener. Die Schwyzerin wird Vierte und muss sich mit einem Diplom zufriedengeben. Im SRF-Interview erklärte Holdener mit Tränen in den Augen: «Ich hatte heute grosse Ziele. Ich arbeite Jahre dafür. Es war bereits im ersten zu wenig für mein grosses Ziel. Es ist unglaublich bitter.»

Das Interview mit Wendy Holdener. Video: SRF

Holdener verzichtete vor drei Tagen auf den Riesenslalom, um sich voll auf ihre Paradedisziplin zu fokussieren. «Ich fuhr den Riesen nicht, weil ich mich nicht voll konzentrieren konnte», sagte Holdener. Rückblickend sagt sie: «Meine Olympia-Vorbereitung kann ich nicht besser machen. Ich wusste gestern, dass ich in Form bin.»

Einen starken zweiten Lauf zeigte Melanie Meillard, welche schlussendlich auf dem siebten Platz landete. Eliane Christen schied im zweiten Lauf aus.

Besonders bitter endete das Rennen für Lena Dürr. Die Deutsche war nach dem ersten Lauf überraschend auf dem zweiten Rang klassiert. In der Entscheidung fädelte sie aber bereits bei der ersten Stange ein und schied aus.

Lena Dürr scheidet aus. Video: SRF

