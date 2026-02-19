Mikaela Shiffrin feiert ihr Slalom-Gold. Bild: keystone

Amis fahren beim Medaillenspiegel eine Extrawurst – ausnahmsweise mal nicht wegen Trump

Norwegen führt an den Olympischen Spielen von Mailand-Cortina den Medaillenspiegel an. Zumindest nach jener Systematik, die sich eingebürgert hat. Aus der Reihe tanzen die USA.

Ralf Meile

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind vom Sozialismus ungefähr so weit entfernt wie der HC Thurgau vom Gewinn des Stanley Cup. Doch ausgerechnet in den USA heisst es an Olympischen Spielen schon seit vielen Jahren: Jede Medaille ist gleich viel wert. Egal ob Gold, Silber oder Bronze.

In den USA zählt schlicht die Gesamtzahl der Medaillen. Norwegen führt mit 33 Medaillen vor Italien mit 26 und den USA mit 24.

Die Schweiz belegte leider Rang 4: Die Medaillen im Team-Sprint der Langläufer gehen an die USA, Norwegen und Italien. Bild: keystone

Aktuell (Stand: Donnerstagmorgen) ergibt sich zufällig dasselbe Podest wie beim Medaillenspiegel, den wir in der Schweiz kennen und der auch beim Internationalen Olympischen Komitee so zu lesen ist: Norwegen vor Italien und den USA.

Der Unterschied ist aber: Hier wird nach Anzahl gewonnener Goldmedaillen eingereiht. Norwegen führt dank 15 Olympiasiegen vor Italien mit 9x Gold und den USA mit 7x Gold.

Wie sehr sich eine Rangliste je nach Sichtweise ändern kann, zeigt das Beispiel von Japan. Mit 5x Gold, 6x Silber und 11x Bronze liegt es «offiziell» auf Rang 9. Weil die Japaner damit insgesamt aber 22 Medaillen gewonnen haben, klettern sie in der US-Version auf Rang 4.

Riku Miura und Ryuichi Kihara triumphierten für Japan im Paarlauf. Bild: keystone

Warum zählen die Amerikaner anders? Ganz einfach: An den Sommerspielen liegen die USA bei der Gesamtzahl in der Regel klar voraus, bei den Goldmedaillen geht es enger zu und her. Und «America First» ist bei Olympia für jeden Amerikaner toll, nicht nur für Anhänger von US-Präsident Donald Trump.

Für die Schweiz (5-4-3) ändert sich nicht viel. Sie liegt im eigenen Land auf Rang 10, in den USA mit insgesamt zwölf Medaillen auf Rang 11.

Wir zeigen es wie das IOC, entscheidend ist zunächst die Anzahl Goldmedaillen:

Einen offiziellen ewigen Medaillenspiegel führt das IOC nicht. Statistiken gibt es natürlich trotzdem. Nach herkömmlicher Weise – Gold zuerst – sieht es so aus:

Deutschland 163-154-118 Norwegen 148-134-124 USA 114-121-95

Siehe da: Zählt man nach der Gesamtzahl Medaillen, sieht es gleich aus.

Deutschland 435 Norwegen 406 USA 330

Auch im ewigen Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele verliert die Schweiz in der US-Version einen Platz. Sie liegt mit 63x Gold, 47x Silber und 58x Bronze je nach Sichtweise auf Rang 8 oder mit ihren 168 Medaillen auf Rang 9.

Richtig oder falsch gibt es beim Medaillenspiegel nicht. Am Ende ist es eine Frage der Perspektive – frei nach Pippi Langstrumpf: «Ich mach' mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt.»