Zwei McLaren gegen einen Red Bull: Wer hat am Ende die Nase vorn? Bild: keystone

Dreikampf um den WM-Titel – so werden Norris, Verstappen oder Piastri Weltmeister

In Abu Dhabi fällt am Sonntag die Entscheidung in der Formel-1-WM zwischen Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri. Aus eigener Kraft kann nur Norris Weltmeister werden.

Die Rechnung für den WM-Leader beim Saisonfinale ist einfach: Fährt Lando Norris im 24. und letzten Grand Prix des Jahres aufs Podest, ist der Engländer erstmals Weltmeister. Norris hat den Titel in den eigenen Händen, er geht mit zwölf Zählern Vorsprung auf Titelverteidiger Max Verstappen ins Rennen. Beim Flutlicht-Spektakel in Abu Dhabi sind noch maximal 25 Punkte zu vergeben.

Die Ausgangslage

Sie präsentiert sich vor dem Grand Prix von Abu Dhabi (Start um 14 Uhr) so:

Norris wird Weltmeister, wenn...

Bild: keystone

... er aufs Podest fährt.

... er Vierter oder Fünfter und Verstappen höchstens Zweiter wird.

... er Sechster oder Siebenter wird und weder Verstappen noch Piastri gewinnen.

... er Achter und Verstappen höchstens Dritter wird und Piastri nicht gewinnt.

... er Neunter und Verstappen höchstens Vierter wird und Piastri nicht gewinnt.

... er als Zehnter oder schlechter ins Ziel fährt und Verstappen höchstens Vierter und Piastri höchstens Dritter wird.

Verstappen wird Weltmeister, wenn...

Bild: keystone

... er gewinnt und Norris höchstens Vierter wird.

... er Zweiter und Norris höchstens Achter wird und Piastri nicht gewinnt.

... er Dritter und Norris höchstens Neunter wird und Piastri nicht gewinnt.

Piastri wird Weltmeister, wenn...

Bild: keystone

... er gewinnt und Norris höchstens Sechster wird.

... er Zweiter und Norris höchstens Zehnter und Verstappen höchstens Vierter wird.

Erinnerungen an Vettels Premiere …

Dass im letzten Rennen der Saison gleich drei Fahrer vom WM-Titel träumen, erinnert an 2010, als am Ende der lachende Dritte jubelte. Vor 15 Jahren war es Piastris jetziger Manager Mark Webber, der das letzte Rennen in Abu Dhabi als WM-Zweiter in Angriff nahm. Als WM-Leader trat Fernando Alonso an, damals im Ferrari. Er hatte acht Punkte Vorsprung auf Piastris Landsmann.

Da war aber noch Sebastian Vettel, für den als Dritter der WM-Wertung mit 15 Zählern Rückstand auf Alonso der Titel noch ein Reichweite war. Und der Deutsche packte seine Chance. Während die anderen beiden kapital schwächelten, fuhr er zum Sieg und kürte sich und Red Bull erstmals zum Weltmeister.

Deutsche Legenden: Sebastian Vettel (links) und Michael Schumacher.

… und Schumachers Rekord

Wiederholt sich nun die Geschichte mit einen Happy-end für Piastri? Oder schafft Verstappen tatsächlich das Wunder – hat seit Anfang September einen Rückstand von mehr als 100 Punkten wettgemacht – und steht am Ende zum einzigen und entscheidenden Mal in diesem Jahr zuoberst in der WM-Rangliste?

Im Gegensatz zu Vettels Titel-Premiere vor 15 Jahren wäre es Verstappens fünfter WM-Titel in Serie. Das gelang in der 75-jährigen WM-Geschichte bislang nur einem: Rekordweltmeister Michael Schumacher Anfang dieses Jahrtausends mit Ferrari.

Adios, Papaya-Regeln?

Möglich gemacht hat den hollywood-reifen Showdown aber vor allem McLaren, das mit dem vermeintlich sicheren Triumph vor Augen schwächelte und jetzt vor einem grossen Dilemma steht. Werden die «Papaya-Regeln», denen zufolge keiner der beiden Fahrer bevorzugt wird und es keine Nummer 1 gibt, vergessen? Wird Piastri im letzten der 24 Rennen zum Helfer degradiert?

Wer wird F1-Weltmeister 2025? Lando Norris Max Verstappen Oscar Piastri

Am Sonntag könnte es zu der Situation kommen, dass Verstappen das Rennen anführt und die McLaren-Fahrer auf den Positionen 3 und 4 liegen. Dann müsste Piastri Platz für Norris machen, damit dieser Weltmeister wird. An der offiziellen Pressekonferenz am Donnerstag erklärte das Duo überraschenderweise, dass man dieses Szenario intern noch nicht besprochen habe.

Verstappen gibt sich cool. «Ich bin ganz entspannt», sagte er auf die Frage, wie er mit dem Druck umgehe. Er habe nichts zu verlieren, und es sei ein «Bonus» für ihn, überhaupt noch eine Titelchance zu haben. Auch Piastri zeigt sich angesichts der Ausgangslage «entspannt», und Norris erklärte, er denke gar nicht darüber nach, was aber natürlich nicht so leicht sei, weil er ständig darauf angesprochen werde. (ram/sda)