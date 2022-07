Der Alfa Romeo von Zhou Guanyu wurde komplett zusammengefaltet. Bild: IMAGO / NurPhoto

«Ohne Halo wäre er nicht mehr bei uns» – Überrollbügel rettet Zhou das Leben

Trotz eines Horror-Unfalls hat Alfa-Romeo-Pilot Zhou Guanyu wie durch ein Wunder den GP von Silverstone schadlos überstanden. Der Überrollbügel «Halo» verhinderte wohl einen fatalen Ausgang.

Als sich Ferrari-Pilot Carlos Sainz als Sieger des GP von Silverstone feiern liess, konnte auch Zhou Guanyu schon wieder lächeln. Seinen Horror-Unfall beim Formel-1-Klassiker in Silverstone hatte der Chinese ohne Verletzungen überstanden. Die 142'000 Fans an der Traditionsstrecke atmeten erleichtert auf, als der Alfa-Romeo-Pilot das Medical Centre verlassen konnte und durch das Fahrerlager schlenderte.

Der schwere Unfall von Zhou Guanyu. Video: SRF

«Ich bin ok, alles gut», teilte der 23-Jährige via Twitter mit. «Danke für eure liebevollen Nachrichten.» Und so konnte auch Ferrari-Fahrer Sainz seinen ersten GP-Sieg überhaupt unbeschwert mit der spanischen Flagge um die Schultern feiern. Doch das Ergebnis interessierte vor der neuen Silverstone-Rekordkulisse fast nur am Rande, denn die Zuschauer bangten zunächst um Zhou.

Unmittelbar nach dem ersten Start war es zu einem heftigen Crash gekommen, in den gleich mehrere Fahrer verwickelt waren. Am schlimmsten erwischte es dabei Alfa-Pilot Zhou. Angestossen vom Mercedes von George Russell wurde sein Wagen ausgehebelt und Zhou schlitterte verkehrt herum über den Asphalt in ein Kiesbett hinein. Der Chinese wurde schliesslich über einen Reifenstapel geschleudert und flog in einen Begrenzungszaun. Natürlich wurde das Rennen unterbrochen.

Rettungskräfte seien «sofort vor Ort» gewesen, teilte der Weltverband FIA mit und gab nach langen Minuten Entwarnung: Zhou sei bei Bewusstsein gewesen und wurde für weitere Untersuchungen ins Medical Centre gebracht. Es wurden keine Knochenbrüche festgestellt. Alfa-Romeo-Teammanager Beat Zehnder sagte bei Sky: «Er spricht und scheint keine äusserlichen Verletzungen zu haben.» Zhou durfte noch während des Rennens das Streckenhospital verlassen und wurde für «fit» erklärt.

Thou schlittert kopfüber über den Asphalt von Silverstone. Bild: keystone

«Halo hat mich heute gerettet», teilte Zhou nach dem Rennen mit. Auch Weltmeister Max Verstappen unterstrich nach dem Rennen die immense Bedeutung des Sicherheitssystems. «Ohne Halo wäre er nicht mehr bei uns», so der Niederländer bei «Sky», Mercedes-Teamchef Toto Wolff sprach von einem der schlimmsten Unfälle der letzten Jahre.

Beim «Halo» handelt es sich um den Bügel, der um den Kopf des Fahrers verläuft und an drei Punkten mit dem Chassis verbunden ist – daher auch die Übersetzung «Heiligenschein». Offizielle Bezeichnung: «Secondary Roll Structure», also «Sekundäre Überrollstruktur.» Der Bügel besteht aus Titan, wiegt neun Kilogramm und muss laut FIA-Standard Belastungen von bis zu 12,5 Tonnen aushalten.

Die komplette Unfallszene mit Zhou Guanyu. Video: SRF

Zhou rettete er am Sonntag das Leben. «Es war ein grosser Crash und ich bin zum Glück in Ordnung. Die Marshals und das medizinische Team an der Strecke waren fantastisch. Ich muss mich auch bei der FIA und der Formel 1 für ihre Arbeit bedanken. Denn vor ein paar Jahren hätte der Unfall noch ganz anders ausgehen können ...», führte dieser nach dem Rennen aus und erklärte, dass er keine Pause brauche: «Ich bin fit und freue mich auf Österreich nächste Woche.» (np/pre)