Dem 32-jährigen Perez gelang es erstmals in seiner Karriere, den ersten Startplatz zu erobern. Er war 25 Tausendstel schneller als Charles Leclerc im Ferrari, der in Bahrain den ersten Grand Prix der Saison gewonnen hatte.

Das Qualifying wurde wegen der Aufräumarbeiten für längere Zeit unterbrochen. Nachdem es wieder aufgenommen wurde, stellte Sergio Perez im Red Bull die Bestzeit auf. Der Mexikaner wird damit den GP am Sonntag aus der Pole Position in Angriff nehmen.

Der Deutsche, Sohn der Rennfahrerlegende Michael Schumacher, wurde umgehend in ein Spital an der Strecke in Dschidda gebracht. Gemäss der FIA, dem Automobil-Weltverband, kam der 23-Jährige offenbar unverletzt davon.

Grosser Schock in der Formel 1 im Qualifying für den Grossen Preis von Saudi-Arabien: Mick Schumacher war mit grosser Wucht in eine Mauer geprallt.

Wie die Netflix-Serie «Drive to Survive» die Formel 1 wieder populär gemacht hat

Im März startete die 4. Staffel der Formel-1-Serie «Drive to Survive». Es stehen Persönlichkeiten im Vordergrund, die manchmal vergessen, dass die Kamera mitläuft. Nicht jeder ist deshalb Fan davon, allen voran der amtierende Weltmeister nicht. Für Netflix und die Formel 1 ist es trotzdem ein grosses Geschäft.

Es ist ein gewöhnlicher Tag in Spaniens Hauptstadt Madrid. Carlos Sainz, Formel-1-Rennfahrer bei Ferrari, sitzt mit seinem Vater und seinem Bruder zu Hause vor dem Fernseher. Wenige Tage später ist Sainz in Italien bei einem Fotoshooting für Ferrari, auch sein Teamkollege und der Teamchef strahlen in die Kamera. Dann ist Sonntag, nur noch wenige Augenblicke bis zum Start der Formel-1-Saison. Die roten Lichter gehen aus, das Spektakel beginnt. Sainz ist mittendrin. Willkommen bei «Drive to Survive».