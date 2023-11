Howdy! Valtteri Bottas beim GP der USA im texanischen Austin. Bild: keystone

Sauber-Fahrer Bottas zeigt seinen Butt äh Ass äh neuen Nacktkalender

Formel-1-Rennfahrer Valtteri Bottas teilt regelmässig Nacktbilder von sich. Es fing in der Sommerpause 2022 an, als der Finne sich im Urlaub an einem Strand in Australien zeigte. Nackt. Ein Rad schlagend. Das beste Stück nur durch ein Sonnen-Emoji verdeckt.

Bild: valtteribottas

Die Nacktfotos machte er zu einem Ritual. Von nun an veröffentlichte Bottas immer wieder Fotos ohne Bekleidung, meist allerdings dann von seiner Rückseite, sodass sein Hintern zu sehen war. Die Fans gaben ihm Zuspruch, weshalb der 34-Jährige sich wohl motiviert fühlte, weitere solcher Bilder zu teilen.

Star-Fotograf setzt Bottas in Szene

Doch was als Spass anfing, nimmt jetzt immer grössere Ausmasse an. Bottas hat sich nun dazu durchgerungen, aus seinen Spass-Aktionen einen ernsten Nutzen zu ziehen. Für das Jahr 2024 verkauft er einen «Bottass» genannten Kalender mit 13 Nacktbildern.

Für rund 20 Euro können sich Formel-1-Fans den Hintern des Alfa-Romeo-Fahrers in verschiedenen Posen in die Wohnung hängen. Fünf Euro werden an Forschungsprojekte rund um das Thema Prostata-Krebs gespendet.

Auf Instagram präsentiert Bottas an der Seite des deutschen Fotografen Paul Ripke den Kalender und die Bilder von Januar, Februar und März. So ist er im ersten Monat des Jahres zu sehen, wie er nackt eine lebensgrosse Bärenfigur umarmt. Ripke kommentiert süffisant und beschreibt das Bild als Teil der frühen Renaissance: «Der Held ist überwältigt von der Natur.»

Fans feiern Vokuhila-Finnen

Im Februar räkelt sich Bottas nackt unter einem Wasserfall, blickt über seine linke Schulter in die Kamera. In den Kommentaren bekommt der zehnmalige Grand-Prix-Gewinner Lob seiner Fans. Einer schreibt: «Formel 1 wäre langweilig ohne diesen wahnsinnigen Vokuhila-Meister.»

Ein anderer Nutzer spricht seine Liebe zum «Post-Mercedes-Valtteri» aus. Seit seinem Wechsel könne man sehen, dass «er immer noch seinen Sport liebt, aber jetzt ist er frei zu zeigen, dass die Formel 1 nicht sein ganzes Leben und seine ganze Persönlichkeit ausfüllt. Was für ein König.»

Schon vorher hat Bottas die Herzen einiger Fans erobert. Seit rund einem Jahr begeistert er mit Vokuhila-Frisur und Schnauzer. Dazu hat er eine eigene Biermarke. Nun ist davon auszugehen, dass er auch mit dem Kalender einen Erfolg feiern kann, sogar für einen guten Zweck. (ram/watson.de)