Mit Grand-Prix-Sieg Nummer 17 in der laufenden Saison baute Verstappen den eigenen Rekord weiter aus. In der Statistik mit den meisten Siegen ist der dreifache Weltmeister mit nunmehr 52 ersten Rängen jetzt alleine Vierter. Zuvor hatte er sich den Platz mit dem Franzosen Alain Prost geteilt.

Erst gar nicht bis in die Startaufstellung schaffte es Charles Leclerc. Der Monegasse fand sich wegen Motor- und Hydraulik-Problemen am Ferrari während der Aufwärmrunde in der Streckenbegrenzung wieder.

Der aus der Pole-Position losgefahrene Verstappen sah sich in dem wegen Kollisionen kurz nach dem ersten Startversuch in zwei Tranchen gefahrenen Rennen lediglich unmittelbar nach der Wiederaufnahme bedrängt. Norris machte ihm die Führung streitig, blieb mit seinen Überholversuchen aber erfolglos.

Weltmeister Max Verstappen feiert in São Paulo den 52. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere. Hinter Lando Norris fährt Altmeister Fernando Alonso als Dritter aufs Podest, weil er in der letzten Runde noch Sergio Perez überholen kann.

Cristina Baldasarre betreut Athletinnen, Athleten und Sportteams – in guten wie in schlechten Zeiten. Die Psychologin weiss, was ein Team wie den FC Basel in die Krise führt und wie man da wieder rauskommt.

Man reibt sich beim Blick auf die Tabelle der Super League die Augen. Der grosse FC Basel startete in die Saison, um sich mit den Topteams zu messen. Nun steht der langjährige Schweizer Fussball-Krösus trotz nominell konkurrenzfähigem Team abgeschlagen am Ende der Rangliste.