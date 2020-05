Sport

Motorsport

Warum Felipe Massa nicht über Michael Schumachers Zustand spricht



Bild: AP

Massa betet für Freund Schumacher, «dass er wieder an die Strecke kommt»

Es ist eine der Fragen, die Formel-1-Fans rund um die Welt beschäftigen: Wie geht es Michael Schumacher? Einer, der es sechseinhalb Jahre nach dem schweren Ski-Unfall des deutschen Champions weiss, ist Felipe Massa.

«Mein Verhältnis zu ihm war immer sehr eng», so der Brasilianer. Schumis ehemaliger Teamkollege bei Ferrari ist mit der Familie Schumacher befreundet und damit einer von wenigen Menschen, die wissen, wie es dem siebenfachen Formel-1-Weltmeister Schumacher geht.

Bild: AP

Er wolle sein Wissen aber nicht mit der Welt teilen, betonte Massa in einem Interview mit «Fox Sports». Schumachers Situation sei nicht einfach, sagte er. «Er ist in einer schwierigen Phase, aber wir müssen seine Familie respektieren. Sie möchte keine Informationen verbreiten, also wer bin ich, das zu tun?»

«Ich träume und bete jeden Tag»

Massa, der 2008 um ein Haar Weltmeister geworden ist, beschrieb weiter, dass er die Hoffnung nicht aufgegeben habe. «Ich träume und bete jeden Tag, dass es ihm besser geht und dass er wieder an der Strecke auftauchen kann – besonders da sein Sohn jetzt fährt. Ich bete, dass es eines Tages passieren wird.»

Mehr zum Thema

Der 21-jährige Mick Schumacher gilt als talentierter Rennfahrer. 2018 wurde er Formel-3-Europameister, seit 2019 fährt er in der Formel-2-Meisterschaft. Zuletzt gab es das Gerücht, dass «Klein-Schumi» noch in diesem Jahr sein Formel-1-Debüt geben könnte. Die Überlegung: Sollte Sebastian Vettel Ferrari noch vor Ablauf der Saison verlassen, würde wohl Antonio Giovinazzi von Alfa-Romeo nachrücken. Mick Schumacher würde dann dessen Cockpit beim ehemaligen Sauber-Team erben.

Bild: AP

Michael Schumacher war im Dezember 2013 beim Skifahren in Méribel abseits der markierten Piste gestürzt. Dabei hatte er sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Beinahe ein Jahr lang war Schumacher im Spital, seither wird er zuhause gepflegt. Seine Familie schirmt ihn von der Öffentlichkeit ab und setzt alles daran, dass seine Privatsphäre geschützt wird. Schumacher habe schon zu seiner Zeit als Rennfahrer klar zwischen Beruf und Privatleben unterschieden, begründete dies seine Managerin einst. (ram)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Covid-19: «Contact Tracing» einfach erklärt Besoffener versucht in Polen einen Bären zu ertränken Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter