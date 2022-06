Verstappen konnte sich vor Carlos Sainz durchsetzen. Bild: keystone

Verstappen siegt auch in Montreal – Alfa Romeo punktet doppelt

Max Verstappen gewinnt im Red Bull zum ersten Mal den GP von Kanada. Der Weltmeister hält in einer spannenden Schlussphase Carlos Sainz im Ferrari in Schach. WM-Punkte gibt es auch für Alfa Romeo.

Verstappens insgesamt 26. Triumph in der Formel 1, der sechste im neunten Rennen dieser Saison, kam in der Schlussphase nochmals in Gefahr, weil Yuki Tsunoda im AlphaTauri nach einem Unfall eine Safety-Car-Phase auslöste und damit eine spannende Schlussphase einläutete.

Video: SRF

Nach dem Neustart sass Sainz auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Montreal Verstappen in den noch verbleibenden 15 Runden dicht im Nacken und drehte eine schnellste Runde nach der anderen. Der Spanier schaffte es jedoch nicht, einen entscheidenden Angriff zu lancieren, sodass Verstappen trotz zehn Runden älteren Reifen den Sieg ins Trockene bringen konnte.

Dritter wurde Lewis Hamilton im Mercedes, gefolgt von Teamkollege George Russell. Hamilton, der auf dem Circuit Gilles Villeneuve schon sieben Mal triumphieren konnte, realisierte damit seinen zweiten Podestplatz nach dem 3. Rang zum Saisonauftakt in Bahrain.

Verstappens WM-Rivalen zurückgebunden

Dank seiner Sieg-Premiere in Montreal konnte der aus der Pole-Position gestartete Verstappen den Vorsprung als Führender in der WM-Wertung auf den zweitplatzierten Teamkollegen Sergio Perez mehr als verdoppeln. Er liegt nun 46 Punkte vor dem Mexikaner, der mit Verdacht auf einen Getriebeschaden bereits früh im Rennen ausschied.

Der nach einer Rückversetzung wegen eines Motorwechsels auf Platz 19 gestartete Charles Leclerc wurde im Ferrari Fünfter und hielt damit den Schaden im Vergleich zu Verstappen einigermassen in Grenzen. Im WM-Gesamtklassement weist er nun einen Rückstand von 49 Punkten auf den Niederländer auf. Damit liegt Leclerc, der seit mittlerweile vier Rennen ohne Podestplatz ist, als WM-Dritter nur noch drei Punkte hinter Perez zurück.

Doppeltes Glück für Alfa Romeo

Alfa Romeo konnte nach dem Dämpfer vor einer Woche mit dem Nuller in Baku wieder positive Schlagzeilen schreiben. Der Hinwiler Rennstall schaffte es zum zweiten Mal nach dem Saisonstart in Bahrain mit beiden Autos in die Punkteränge. Valtteri Bottas und Zhou Guanyu klassierten sich als Achter und Neunter.

Während Bottas bereits zum siebten Mal in diesem Jahr punktete und damit seinen 8. WM-Rang festigte, war es für Zhou erst das zweite zählbare Ergebnis in seiner Debütsaison in der Formel 1. Beim Auftakt Mitte März in Bahrain war der junge Chinese Zehnter geworden. (saw/sda)