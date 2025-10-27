anhaltender Regen
DE | FR
burger
Sport
Motorsport

Noah Dettwiler: Wie es zum Crash in der Aufwärmrunde kommen konnte

epa12247231 Swiss Moto 3 rider Noah Dettwiler of CIP Green Power in action during the Qualifying Nr.2 session for the Motorcycling Grand Prix of the Czech Republic at Masaryk circuit in Brno, Czech Re ...
Noah Dettwiler schaffte es in seiner Karriere bislang ein Mal in die WM-Punkte.Bild: keystone

Was die Töff-Szene nach dem fatalen Crash von Noah Dettwiler furchtbar ärgert

Vor dem Moto3-Rennen in Sepang stürzt der Schweizer Noah Dettwiler schwer. Der 20-Jährige soll sich weiter in einem hochkritischen Zustand befinden.
27.10.2025, 10:4227.10.2025, 10:42
Ralf Meile
Ralf Meile

Noch vor dem Start zum Moto3-Rennen beim Grossen Preis von Malaysia kommt es am Sonntag zu einem schweren Unfall. Der Schweizer Noah Dettwiler ist langsam unterwegs, als von hinten José Antonio Rueda heranrast. Der spanische Weltmeister übersieht seinen Kontrahenten, fährt mit einer hohen Geschwindigkeit in dessen Maschine.

Der Unfall von Dettwiler und Rueda.Video: watson

Der 20-jährige Dettwiler wurde beim Unfall lebensgefährlich verletzt. Er befindet sich laut dem Fachmagazin «Speedweek» weiter in einem hochkritischen Zustand. Im Verlauf des Montags soll informiert werden, wie es dem Fahrer des Teams CIP Green Power geht. Noah Dettwilers Vater sagte dem «Blick», sein Sohn habe beim Unfall in Sepang mehrere Herzstillstände erlitten, viel Blut verloren, verletzte Organe und einen offenen Beinbruch erlitten.

Am Renntag kein Warm-up mehr

In der Szene wächst nun die Kritik an einer Regeländerung. In den beiden kleineren WM-Klassen Moto2 und Moto3 war vor einigen Jahren das Warm-up am Renntag abgeschafft worden. Die Fahrer haben so nur diese eine Aufwärmrunde zur Verfügung, um ihre Maschine in der endgültigen Präparierung zu spüren.

Das ist mit Risiko verbunden. Nach dem Qualifying werden meist viele Teile demontiert, manchmal ersetzt, das Motorrad neu zusammengeschraubt. Dettwiler war im Qualifying am Samstag mit einem Kontrahenten kollidiert, bei der anschliessenden Überprüfung des Töffs war festgestellt worden, dass einer der Kettenschlitten gebrochen war.

Noah Dettwiler José Antonio Rueda Unfall Sepang
Ein Streckenposten bringt Dettwilers Töff weg, während Ruedas Maschine noch im Gras liegt.Bild: srf

Jeder Fahrer geht mit einem anderen Fokus in die Aufwärmrunde. Der eine will etwas bei geringem Tempo testen, der andere eine Passage mit hoher Geschwindigkeit fahren, um das Gefühl für die Maschine zu bekommen.

Der schwere Unfall von Dettwiler und Rueda hat dafür gesorgt, dass die Forderungen, Warm-ups wieder einzuführen, lauter geworden sind. «Bringt sie für alle Klassen zurück, für die Sicherheit dieses wunderbaren Sports», schrieb beispielsweise der frühere Ex-MotoGP-Fahrer Alex Hofmann. Der Deutsche weiter: «Besonders die Neulinge brauchen diese zusätzlichen Kilometer.»

MotoGP Of Portugal - Race Noah Dettwiler 55 of Switzerland and CIP Green Power KTM during the race day of the Grande Premio Tissot de Portugal at Autodromo do Algarve on March 24, 2024 in Lagoa, Algar ...
35 Starts in der Moto3-WM: Noah Dettwiler.Bild: www.imago-images.de

Noah Dettwiler bestreitet seine zweite ganze Saison in der Moto3-Klasse. In dieser Saison gelang es dem Solothurner bislang in 13 Rennen nicht, in die WM-Punkte zu fahren. Der frühere 125-ccm-Weltmeister Tom Lüthi ist als Dettwilers sportlicher Berater tätig, aber nicht nur das: Er ist auch der Lebenspartner von Dettwilers Schwester Noëlle.

Noah Dettwilers Kollege kam vor vier Jahren ums Leben:

Jason Dupasquier – der unfassbare Tod eines perfekten Rennfahrers
Mehr Motorsport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
25 fantastisch knappe Fotofinishs
1 / 27
25 fantastisch knappe Fotofinishs
Die Schwedin Ebba Andersson (vorne) schlägt Therese Johaug aus Norwegen an der Nordisch-WM 2025 in Trondheim und gewinnt Gold im Skiathlon über 20 km.
quelle: srf
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wie viel weiss Rauszeit-Reto über Schweizer Gemeinden?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
2
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
3
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
4
Es. Ist. Fucking. Aus.
5
Spanien gewinnt Paralympics-Gold – 10 von 12 Basketballern sind gar nicht behindert
Meistkommentiert
1
«Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus
2
«Du bist eh nur zum Bumsen hier»: Eine Rekrutin erzählt, was sie in der Armee erlebt hat
3
Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
4
Meditation gilt als Königsweg bei Stress, hat aber auch Schattenseiten
5
Mit dieser Putin-Methode könnte sich Trump eine dritte Amtszeit sichern
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
«Eine Wandergruppe reicht nicht» – so kommst du aus der Einsamkeit heraus
3
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
4
Ballons aus Weissrussland legen Betrieb an Flughäfen in Litauen lahm
5
Kyshawn George verliert mit den Washington Wizards +++ München will Sommerspiele austragen
«Grosses Warnzeichen»: FCB-Coach Magnin kritisiert seine Spieler nach 1:5-Pleite scharf
1:5 verlor der FC Basel an der alten Wirkungsstätte seines Trainers. Individuelle Fehler waren für die Niederlage in Lausanne verantwortlich – Ludovic Magnin fehlte bei seinen Spielern der Fokus.
Es sind harsche Worte, die der Basel-Trainer nach dieser 1:5-Klatsche – der höchsten für den FCB in dieser Saison – wählt. «Wir machen momentan unglaubliche Fehler. Individuelle Fehler, die auf diesem Niveau nicht passieren dürfen», tobt Ludovic Magnin nach dem Spiel am Blue-Mikrofon.
Zur Story