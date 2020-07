Sport

Formel 1: Hamilton stellt Rekord von Schumacher ein und demütigt Ferrari



Formel-1-GP von Ungarn 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes

2. Max Verstappen (NED), Red-Bull

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes 6. Sebastian Vettel (GER), Ferrari 11. Charles Leclerc (MON), Ferrari 16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo 17. Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo

Hamilton stellt Rekord von Schumacher ein – und demütigt dabei beide Ferrari

Lewis Hamilton gewann im Mercedes überlegen den Grand Prix von Ungarn vor Max Verstappen im Red Bull. Der Engländer triumphierte auf dem Hungaroring bereits zum achten Mal, womit er einen weiteren Rekord von Michael Schumacher einstellte. «Schumi» hatte in seiner aktiven Zeit insgesamt acht Mal den Frankreich-GP in Magny-Cours gewonnen.

Hamiltons Konkurrenz hatte auf Regen gehofft – und wurde bitter enttäuscht. Allen Wetterprognosen zum Trotz entluden sich die dunklen Wolken über Budapest nur vor- statt nachmittags. So blieb Hamilton von unvorhergesehenen Zwischenfällen verschont und nach seinem überlegenen Sieg vor Wochenfrist in der Steiermark auch im dritten Saisonrennen unantastbar.

Die turbulente Startphase mit abtrocknender Strecke meisterte der von der Pole-Position losgefahrene Brite so weltmeisterlich wie den Rest des Rennens. Am Ende sicherte sich der sechsfache Champion mit frischen Reifen sogar noch die schnellste Rennrunde und damit einen zusätzlichen WM-Punkt.

Mit seinem 86. Sieg in der Formel 1 löste Hamilton auch seinen Teamkollegen Valtteri Bottas als Führenden in der WM-Wertung ab. Der Finne, vor zwei Wochen Sieger beim verspäteten Saisonauftakt in Spielberg, musste sich nach einem missglückten Start mit Platz 3 zufrieden geben. Dahinter klassierten sich Lance Stroll im Racing Point und Alexander Albon im zweiten Red Bull.

Für die beiden Ferrari schauten die Plätze 6 für Sebastian Vettel und 11 für Charles Leclerc raus. Beide Piloten der «Scuderia», die in dieser Saison nicht konkurrenzfähig ist, mussten sich allerdings von Sieger Hamilton überrunden lassen.

Die aus der letzten Reihe gestarteten Fahrer des Teams Alfa Romeo blieben ohne Chance auf WM-Punkte. Kimi Räikkönen klassierte sich 17. und damit direkt vor Antonio Giovinazzi.

Nach drei Rennwochenenden in Folge erhält der Formel-1-Tross nun eine kleine Verschnaufpause. Die nächste Station in der gedrängten Corona-Notsaison ist Silverstone, wo am 2. und 9. August die nächsten beiden Saisonrennen stattfinden.(pre/sda)

