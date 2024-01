Carrie Schreiner im vergangenen Herbst in Austin. Bild: www.imago-images.de

Die Formel 1 winkt – Sauber holt talentierte deutsche Fahrerin

Frauen im Cockpit eines Formel-1-Autos waren und sind immer noch eine Seltenheit. Carrie Schreiner ist der Erfüllung eines Motorsport-Traums einen Schritt näher gekommen.

Sven Fröhlich / watson.de

Mehr «Sport»

Bei kaum einer Sportart gibt es nur so wenige Plätze an der Spitze wie bei der Formel 1. Lediglich 20 Fahrer können in der Motorsport-Königsklasse antreten – abertausende scharren dahinter mit den Hufen.

Entsprechend schwer ist es, den Sprung dorthin zu schaffen beziehungsweise sich auf Dauer zu behaupten. Ein gängiges – und nicht minder umworbenes Vehikel – ist der Schritt über die Akademien. Um dort die Ausbildung der grössten Rennställe zu geniessen und womöglich eines Tages ins erste Glied zu rücken. Genau das ist nun einer deutschen Fahrerin gelungen.

Schreiner beim 6-Stunden-Rennen von Monza im vergangenen Jahr. Bild: www.imago-images.de

Carrie Schreiner konnte sich für die kommende Saison in der F1 Academy einen Platz sichern. Von den insgesamt 15 Plätzen hat die 25-Jährige sogar einen der zehn renommierten Plätze eines aktuellen Formel-1-Teams ergattert: bei dem Rennstall Sauber.

«Hoch motiviert, neue Meilensteine zu erreichen»

«Ich bin stolz darauf, dieses Team und die Sauber Academy dieses Jahr in der F1 Academy zu vertreten», lässt sich Schreiner in der offiziellen Mitteilung zitieren. Die Hinwiler hätten eine beeindruckende Motorsportgeschichte, führt Schreiner weiter aus, und sie wolle ihren Teil dazu beitragen, die Erfolgsgeschichte in der F1 Academy fortzusetzen.

«Mein Ziel für diese Saison ist nur eines: Zu gewinnen und dabei die Fahne des Teams hochzuhalten und gleichzeitig mehr Bewusstsein für Frauen im Motorsport zu schaffen. Die F1 Academy ist eine grossartige Plattform, um meine Ambitionen zu verwirklichen, und ich bin hoch motiviert, mit unserem Team und Campos Racing neue Meilensteine zu erreichen.»

Erst im vergangenen Jahr ging die F1 Academy als Rennserie nur für Frauen zum ersten Mal an den Start. In 21 Rennen in Europa und den USA fuhren 16 Fahrerinnen um den Titel. Auch Carrie Schreiner war dabei schon mit von der Partie, für das französische Team ART Grand Prix. Beim zweiten Rennen in Zandvoort konnte sie sogar den Sieg einfahren.

Grosses Renngeschick attestiert

«Um das Engagement des Teams für Carries Entwicklung als Fahrerin weiter zu unterstreichen, wird die junge Deutsche auch in die Sauber Academy aufgenommen, das Entwicklungsprogramm, das jungen Fahrern Zugang zum Fachwissen von Sauber Motorsport und zum Know-how von mehr als drei Jahrzehnten in der Formel 1 bietet», lässt Sauber in einer Mitteilung weiter verkünden.

Auch Beat Zehnder, Leiter der Sauber-Akademie, verkündete seine Freude darüber, Carrie Schreiner im Team willkommen zu heissen. Sie beweise ein «grosses Renngeschick und eine starke Fähigkeit, sich an so viele verschiedene Serien anzupassen». In der kommenden Saison nun wieder in der F1 Academy.