Bei der Einfahrt ins Ziel, ist Lena Häcki-Gross noch Erste – dann fällt sie aber deutlich zurück. Bild: keystone

Schnell in der Loipe, Fehler am Schiessstand – Häcki-Gross und Baserga verpassen Top 10

Die Schweizer Biathletinnen zeigen an der WM in Lenzerheide im Einzel über 15 km eine gute Teamleistung. Für die erste Schweizer WM-Medaille reicht es aber nicht. Lena Häcki-Gross belegte den 16. Platz, Amy Baserga wurde 19. und Aita Gasparin 20. Der Sieg ging an die Französin Julia Simon. (nih/sda)

