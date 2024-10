Senteler versucht sich an Conz. Bild: keystone

EVZ führt überfordertes Ajoie vor

Der EV Zug feiert in der National League einen problemlosen 7:1-Sieg gegen Schlusslicht Ajoie.

Die Zuger sind durchzogen in die Saison gestartet und haben bereits sechsmal verloren. Dass am Mittwochabend gegen Ajoie eine siebte Niederlage hinzukommen würde, musste das Team von Dan Tangnes nie ernsthaft befürchten.

Je drei Treffer in den ersten beiden Spielabschnitten sorgten in der Zuger Arena für klare Verhältnisse zugunsten des Heimteams. Dario Simion eröffnete das Skore bereits in der vierten Minute. Als der Tessiner in der 35. Minute sein zweites persönliches Tor verbuchte, stand es bereits 6:0 für den EVZ.

Den Zentralschweizern gelangen drei Treffer im Powerplay. Lino Martschini und Attilio Biasca nutzten eine doppelte Überzahl in der 33. Minute zu zwei Toren innert 11 Sekunden.

Im letzten Drittel ersetzte Ajoie, das im elften Saisonspiel die zehnte Niederlage verkraften muss, Torhüter Benjamin Conz mit Damiano Ciaccio und stellte alle Linien um. Mehr als der Ehrentreffer durch Julius Nättinen sollte der Mannschaft von Christian Wohlwend aber nicht mehr gelingen.

Zug – Ajoie 7:1

Zug - Ajoie 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

7118 Zuschauer. - SR Lemelin (USA)/Mollard, Altmann/Obwegeser.

Tore: 4. Simion 1:0. 11. Kovar (Stadler, Vozenilek) 2:0. 17. Künzle (Olofsson) 3:0. 33. (32:24) Martschini (Bengtsson/bei 5 gegen 3) 4:0. 33. (32:35) Biasca (Künzle/Powerplaytor) 5:0. 35. Simion (Herzog) 6:0. 49. Nättinen 6:1. 58. Vozenilek (Hansson/Powerplaytor) 7:1.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Zug, 7mal 2 Minuten gegen Ajoie.

PostFinance-Topskorer: Kovar; Turkulainen.

Zug: Wolf; Bengtsson, Carlsson; Hansson, Stadler; Geisser, Riva; Muggli; Martschini, Kovar, Vozenilek; Biasca, Olofsson, Künzle; Simion, Senteler, Herzog; Antenen, Leuenberger, Eggenberger; Wey.

Ajoie: Conz (41. Ciaccio); Honka, Brennan; Fischer, Fey; Nussbaumer, Maurer; Minder, Thiry; Turkulainen, Devos, Nättinen; Sopa, Palve, Frossard; Robin, Romanenghi, Pedretti; Veckaktins, Rundqvist, Bozon.

Bemerkungen: Zug ohne Genoni, Hofmann, Schlumpf (alle verletzt) und Wingerli (überzähliger Ausländer), Ajoie ohne Garessus, Hazen und Schmutz (alle verletzt). (sda)