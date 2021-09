Sport

Das sind 7 Talente aus dem Schweizer Frauenfussball – Wer kommt gross raus?



Bild: keystone, fcz

7 Talente aus dem Schweizer Frauenfussball, von denen wir noch einiges hören werden

Wer wird die nächste Lara Dickenmann oder Ramona Bachmann? Das sind die 7 Wunderkinder des Schweizer Frauenfussballs.

Alena Bienz

Alter: 18

Verein: FC Luzern Frauen

Position: Zentrales Mittelfeld

Vorbild: Lara Dickenmann

Traum: EM- und WM-Teilnahme



Bild: keystone

«Lara Dickenmann und ich haben im selben Verein Fussball gespielt. Sie ist nicht nur fussballerisch mein grosses Vorbild – auch ihre Persönlichkeit fasziniert mich. Sie engagiert sich stark für den Frauenfussball in der Schweiz und davon können wir jungen Spielerinnen enorm profitieren».

Am ersten Spieltag gegen Lugano hat sie bereits dreimal spektakulär eingenetzt. Alena verfügt über ein enormes technisches Repertoire, das es ihr erlaubt, in jeder Spielsituation präzise, wirksam und oft auch überraschend zu agieren. Das ist neben der technischen Finesse der kreative Funke, der den Unterschied macht. Ihre physische Präsenz ist bemerkenswert. Sie ist voller Energie und in der Lage, ihre Power dosiert und zielgerichtet einzusetzen. Sie treibt damit das gesamte Team nach vorn.

«Ich übernehme Verantwortung, indem ich immer den Ball verlange und so das Spiel diktieren kann.»

Alayah Pilgrim

Alter: 18

Verein: FC Basel Frauen

Position: Stürmerin

Vorbilder: Megan Rapinoe, Alex Morgan

Traum: Auslanderfahrung



Bild: keystone

«Megan Rapinoe und Alex Morgan sind beide spielintelligent, technisch stark und sie setzen sich extrem für den Frauenfussball ein. Sie spielen auch eine wichtige Rolle im Team.»

Alayah Pilgrim ist die schnellste Spielerin der AXA Women's Super League. Das hat sie uns so bestätigt. Sie weiss, wo das Tor steht und kann ihre Gegnerinnen mit ihrer explosiven Art schnell mal durcheinander bringen. Pilgrim erhofft sich den Sprung ins Ausland, wie es ihre enge Freundin, Riola Xhemaili, geschafft hat.

«Mit meiner Schnelligkeit hebe ich mich von anderen Spielerinnen ab. In der Liga bin ich, so glaube ich, die schnellste Spielerin.»

Céline Schmid

Alter: 17

Verein: YB-Frauen

Position: Flügelspielerin

Vorbild: Lia Wälti

Traum: Stammspielerin



bild: keystone

«Lia Wälti ist auf sowie auch neben dem Platz präsent. Sie ist eine Leaderin, die gerne Verantwortung übernimmt. Mit ihrer ruhigen Art verschafft sie ihrem Team viel Sicherheit und Vertrauen.»

Céline Schmid hatte diese Saison ihren ersten AXA Women's Super League Einsatz bei den Bernerinnen. Ihre Präsenz auf dem Platz ist bemerkenswert. Mit gerade mal 17 Jahren coacht sie ihre Mitspielerinnen, reisst sie mit und versucht stets, dem Team zu helfen. Mit ihrer enormen Schnelligkeit sucht Schmid den schnellsten Weg zum Tor und überfordert damit ihre Gegnerinnen.

«Mein Ziel ist es, mich in der Liga durchzusetzen und mich als Stammspielerin zu etablieren.»

Aurélie Csillag

Alter: 18

Verein: GC-Frauen

Position: Stürmerin

Vorbild: Kylian Mbappé

Traum: PSG

Bild: keystone

«Kylian Mbappé ist zielstrebig und hat in seinem jungen Alter schon sehr viel erreicht. Mir gefällt sein Stil sehr. Seine Power und sein Mut, wie er in jeden Zweikampf geht – das ist einfach nur la classe.»

Aurélie Csillag ist eine extrem zielstrebige Spielerin, die auch ihre Freizeit opfert, um ihre Ziele noch schneller zu erreichen. Sie ist schnell und explosiv. Mit ihrer Physis hebt sie sich von anderen Stürmerinnen ab. Dadurch schafft sie es, Bälle zu halten. Mit ihren intelligenten Laufwegen macht sie Räume frei, was oftmals zu Treffern führt. Kein Zweikampf ist ihr zu schade.

«Ich will immer mehr und bin sehr selbstkritisch – will immer besser werden und an meinen Defiziten arbeiten.»

Serena Li Puma

Alter: 18

Verein: FCSG-Frauen

Position: Stürmerin

Vorbild: niemand spezifisches

Traum: Grosser Verein im Ausland

Bild: keystone

«Ich bewundere alle, die etwas erreicht haben oder auf dem Weg dazu sind. Ein Vorbild kann eine bekannte Person sein, aber auch meine Mitspielerinnen, von denen ich immer lerne.»

Die schnelle, flinke Stürmerin verursacht der gegnerischen Verteidigung Schwindelanfälle. Immer wieder nutzt sie diese Stärke aus und sorgt damit für Torchancen. Mit ihren 1,59 m dribbelt sie sich geschickt durch. Li Puma ist dort, wo es der Gegnerin weh tut. Mit ihrer Unbeschwertheit und Mentalität versucht sich, ihre Mitspielerinnen mitzureissen.

«Mein grösster Traum ist es, im Ausland Fuss zu fassen. Der Verein ist momentan nicht definiert – aber sicher einer der Grossen.»

Anna Matsushita

Alter: 17

Verein: FCZ-Frauen

Position: Defensives Mittelfeld

Vorbild: Luka Modric

Traum: Stammspielerin werden und Kader A-Nationalteam

Bild: marion daube, fcz

«Ich bewundere Luka Modric aufgrund seiner Technik am Ball und seinen perfekten Pässen, welche oft zu einem Tor führen. Aber eigentlich habe ich nicht wirklich ein Vorbild.

Matsushita bleibt auch in hektischen Situationen ruhig, egal ob unter Druck oder im Zweikampf. Sie hat eine exzellente Spielübersicht und überzeugt mit ihrer feinen Technik. Hat sie den Ball am Fuss, so kann man sich ziemlich sicher sein, dass er am richtigen Ort ankommt.

«Mein Ziel ist es, in der 1. Mannschaft der FCZ-Frauen einen Stammplatz zu haben und den Sprung in das A-Team der Nati zu erreichen.»

Noemi Benz

Alter: 17

Verein: FCZ-Frauen

Position: Torhüterin

Vorbild: Manuel Neuer

Traum: Stammspielerin werden, im Ausland spielen und A-Team der Nationalmannschaft

bild: marion daube, fcz

«Manuel Neuer hat eine unglaubliche Präsenz auf dem Platz, wie auch eine Leader-Funktion.»

Wenn jemand sein Team mitreissen kann, dann ist es Noemi Benz. Sie ist ein absoluter Leader-Typ, kommunikationsstark und motivierend. Hinzu kommt noch ihre Stärke mit dem Ball am Fuss. Sie ist ein Diamant, den man nur noch schleifen muss.

«Mit meinem Ehrgeiz, Optimismus und meiner Motivation möchte ich möglichst weit kommen.»

