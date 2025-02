Auch die Uta Jazz sollen am Trade beteiligt sein. Sie erhalten Jalen Hood-Schifino und noch insgesamt zwei Draftpicks. (riz)

Doch auch der 31-jährige Davis fiel in den letzten Jahren immer wieder aufgrund von Verletzungen aus. Der Forward-Center hat in dieser Saison bisher im Schnitt 25,7 Punkte pro Spiel geworfen und 11,9 Rebounds gefangen.

Durch den Trade wird Doncic, welcher in der aktuellen Saison durchschnittlich knapp mehr als 28 Punkte wirft, mit der Legende LeBron James zusammenspielen. Obwohl Anthony Davis sechs Jahre älter ist als Doncic, soll die fehlende Fitness von Doncic der Grund dafür sein, dass die Mavs diesen Trade durchführen möchten. Doncic verpasste in dieser Saison bisher über die Hälfte der Spiele. Im MVP-Voting der letzten Saison wurde Doncic auf den dritten Platz gewählt.

Es bahnt sich einer der grössten Trades in der NBA-Geschichte an: Wie mehrere US-amerikanische Medien berichten, wird Luka Doncic von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers getradet. Im Gegenzug wird Anthony Davis den umgekehrten Weg nehmen.

Manchester City trifft in den Champions-League-Playoffs auf Real Madrid

In den Playoffs der Champions League kommt es zum Giganten-Duell zwischen Manchester City und Rekordsieger Real Madrid. Bayern München trifft auf Celtic Glasgow.

Bereits vor der Auslosung in Nyon war klar, dass es Manchester City mit einem ganz grossen Kaliber zu tun bekommen würde. In der Verlosung standen Bayern München und Real Madrid. Am Ende verschonte der frühere Bayern-Akteur Thiago Alcantara seinen ehemaligen Klub und loste dem englischen Meister den Rekordsieger der Champions League zu.