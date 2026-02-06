Beinahe so beliebt wie das Spiel selbst: Werbespots beim Super Bowl. Bild: www.imago-images.de

Zahlreiche Superstars dabei: Das sind die besten Super-Bowl-Werbungen

Der Super Bowl ist das grösste Einzelsportereignis der Welt. Alleine in den USA schauten letztes Jahr rund 126 Millionen Menschen den Final der NFL, weltweit kommen noch rund 76 Millionen Zuschauer hinzu.

Doch der Super Bowl ist nicht nur ein sportlicher Superlativ, auch für die Werbebranche ist es das Grossereignis des Jahres. Firmen und Unternehmen geben Millionen aus, um für ein paar Sekunden Werbung während des Spiels zu schalten. Der Hype ist sogar so gross, dass viele Leute nur wegen der Werbung einschalten.

Und weil die Unternehmen das wissen, steigen auch die Werbekosten immer weiter an. Gemäss Statista sind die Ausgaben für einen 30-sekündigen Clip von 2,2 Millionen Dollar im Jahr 2022 auf acht Millionen Dollar im Jahr 2026 gestiegen.

Bereits vor dem Spiel werden traditionsgemäss viele Werbespots im Internet veröffentlicht. Hier kommt eine Auflistung der besten Spots des diesjährigen Super Bowl.

Carl's Jr.

Die Burgerkette Carl's Jr. setzt in ihrem Spot auf den NFL-Quarterback Jameis Winston, der eine Selbsthilfegruppe für Leute leitet, die zu einem Meme wurden. Jameis Winston selbst wurde einst durch eine Ansprache selbst zum Meme. Mit dabei sind unter anderem das Apparently-Kid, der Jodel-Junge sowie weitere Sportler, die im Internet zu Memes wurden.

Pepsi

Pepsi schiesst in seiner Werbung gegen den grossen Konkurrenten Coca-Cola. Ein Eisbär, der dank eines Blindtests herausfindet, dass er eigentlich lieber Pepsi anstatt Cola hat.

Uber Eats

Uber Eats setzt zwei Stars ins Rampenlicht: Matthew McConaughey und Bradley Cooper streiten sich darüber, ob American Football nur ein einziger grosser Trick ist, um Essen zu verkaufen – es ist eine Fortsetzung von 2025. McConaughey machte bereits damals für Uber Eats eine Werbung, in der er sagte, die NFL sollte eigentlich National Foodball League heissen.

Dunkin' Donuts

Dunkin' Donuts setzt zum vierten Mal hintereinander auf Hollywood-Star Ben Affleck. Hier wird die Werbung allerdings erst angeteasert. Affleck zeigt den drei Sitcomlegenden Jennifer Aniston, Matt LeBlanc (beide «Friends») sowie Jason Alexander («Seinfeld») eine Kassette. Aniston ist dagegen, dass der Inhalt der Kassette in der Öffentlichkeit gezeigt wird, woraufhin Affleck sagt: «Ja, es wird nur einmal gezeigt.» Was der Inhalt der Kassette ist, wird sich dann beim Super Bowl zeigen.

Pringles

Ebenfalls auf einen Star setzt die Chipsmarke Pringles. Popstar Sabrina Carpenter hat genug von «Jungs», also baut sie sich aus Pringle-Chips einfach selbst einen «Mann». Die Werbung erinnert dabei stark an ihr Musikvideo «Manchild» – was kein Zufall ist. Beide Videos stammen aus den Händen der Regisseure Gal Muggia und Vania Heymann.

Grubhub

Ein weiterer Essenslieferant setzt während des Super Bowl auf einen Superstar. Grubhub lässt George Clooney in einem Spot auftreten, in dem er bekannt gibt, dass der Lieferant künftig ab Bestellungen von über 50 Dollar keine Liefergebühren mehr erheben wird: «Grubhub will eat the fees» (zu Deutsch: Grubhub isst die Gebühren).