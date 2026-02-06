wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
NFL

Super-Bowl-Werbespots 2026: Die besten und die mit den meisten Stars

NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LX City Scenes Feb 3, 2026 San Francisco, CA, USA A Pepsi advertisement for Super Bowl LX at the San Francisco International Airport. San Francisco San Fr ...
Beinahe so beliebt wie das Spiel selbst: Werbespots beim Super Bowl.Bild: www.imago-images.de

Zahlreiche Superstars dabei: Das sind die besten Super-Bowl-Werbungen

06.02.2026, 21:5806.02.2026, 21:58

Der Super Bowl ist das grösste Einzelsportereignis der Welt. Alleine in den USA schauten letztes Jahr rund 126 Millionen Menschen den Final der NFL, weltweit kommen noch rund 76 Millionen Zuschauer hinzu.

Doch der Super Bowl ist nicht nur ein sportlicher Superlativ, auch für die Werbebranche ist es das Grossereignis des Jahres. Firmen und Unternehmen geben Millionen aus, um für ein paar Sekunden Werbung während des Spiels zu schalten. Der Hype ist sogar so gross, dass viele Leute nur wegen der Werbung einschalten.

Und weil die Unternehmen das wissen, steigen auch die Werbekosten immer weiter an. Gemäss Statista sind die Ausgaben für einen 30-sekündigen Clip von 2,2 Millionen Dollar im Jahr 2022 auf acht Millionen Dollar im Jahr 2026 gestiegen.

Bereits vor dem Spiel werden traditionsgemäss viele Werbespots im Internet veröffentlicht. Hier kommt eine Auflistung der besten Spots des diesjährigen Super Bowl.

Carl's Jr.

Video: YouTube/Carl's Jr.

Die Burgerkette Carl's Jr. setzt in ihrem Spot auf den NFL-Quarterback Jameis Winston, der eine Selbsthilfegruppe für Leute leitet, die zu einem Meme wurden. Jameis Winston selbst wurde einst durch eine Ansprache selbst zum Meme. Mit dabei sind unter anderem das Apparently-Kid, der Jodel-Junge sowie weitere Sportler, die im Internet zu Memes wurden.

Pepsi

Video: YouTube/Pepsi

Pepsi schiesst in seiner Werbung gegen den grossen Konkurrenten Coca-Cola. Ein Eisbär, der dank eines Blindtests herausfindet, dass er eigentlich lieber Pepsi anstatt Cola hat.

Uber Eats

Video: YouTube/Uber Eats

Uber Eats setzt zwei Stars ins Rampenlicht: Matthew McConaughey und Bradley Cooper streiten sich darüber, ob American Football nur ein einziger grosser Trick ist, um Essen zu verkaufen – es ist eine Fortsetzung von 2025. McConaughey machte bereits damals für Uber Eats eine Werbung, in der er sagte, die NFL sollte eigentlich National Foodball League heissen.

Dunkin' Donuts

Video: YouTube/Dunkin'

Dunkin' Donuts setzt zum vierten Mal hintereinander auf Hollywood-Star Ben Affleck. Hier wird die Werbung allerdings erst angeteasert. Affleck zeigt den drei Sitcomlegenden Jennifer Aniston, Matt LeBlanc (beide «Friends») sowie Jason Alexander («Seinfeld») eine Kassette. Aniston ist dagegen, dass der Inhalt der Kassette in der Öffentlichkeit gezeigt wird, woraufhin Affleck sagt: «Ja, es wird nur einmal gezeigt.» Was der Inhalt der Kassette ist, wird sich dann beim Super Bowl zeigen.

Pringles

Video: YouTube/Pringles U.S.

Ebenfalls auf einen Star setzt die Chipsmarke Pringles. Popstar Sabrina Carpenter hat genug von «Jungs», also baut sie sich aus Pringle-Chips einfach selbst einen «Mann». Die Werbung erinnert dabei stark an ihr Musikvideo «Manchild» – was kein Zufall ist. Beide Videos stammen aus den Händen der Regisseure Gal Muggia und Vania Heymann.

Grubhub

Video: YouTube/Grubhub

Ein weiterer Essenslieferant setzt während des Super Bowl auf einen Superstar. Grubhub lässt George Clooney in einem Spot auftreten, in dem er bekannt gibt, dass der Lieferant künftig ab Bestellungen von über 50 Dollar keine Liefergebühren mehr erheben wird: «Grubhub will eat the fees» (zu Deutsch: Grubhub isst die Gebühren).

Mehr zur NFL und zum Super Bowl:

Seahawks stehen erstmals seit elf Jahren im Super Bowl und treffen wieder auf die Patriots
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Nummer-1-Draft in der NFL seit 2000
1 / 27
Die Nummer-1-Draft in der NFL seit 2000

2025: Cam Ward Position: Quarterback Team: Tennessee Titans
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
NFL-Star bekommt unerlaubten Besuch – und reagiert blitzschnell
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Weshalb die Abfahrt in Bormio bei Olympia nicht so gefährlich ist wie im Weltcup
Die Abfahrt in Bormio ist für manche die anspruchsvollste im Ski-Weltcup. Am Samstag wird dort Olympia-Gold verliehen – die Stars erwarten aber einfachere Verhältnisse als jeweils Ende Dezember.
Die Stelvio gilt als eine der schwierigsten Pisten im Ski-Weltcup. Für manche ist die Abfahrt in Bormio gar anspruchsvoller als die Streif in Kitzbühel. Ende 2024 stürzte Speed-Ass Cyprien Sarrazin dort schwer, schwebte danach in Lebensgefahr und wartet noch immer auf sein Comeback. Odermatt bezeichnete das Rennen bereits zuvor als «Kampf ums Überleben».
Zur Story