Die Seattle Seahawks qualifizieren sich für den Super Bowl.

Seahawks stehen erstmals seit elf Jahren im Super Bowl und treffen wieder auf die Patriots

Im 60. Super Bowl treffen die Seattle Seahawks auf die New England Patriots. Bereits vor elf Jahren trafen die beiden Teams im Endspiel der NFL aufeinander.

Seattle Seahawks – Los Angeles Rams 31:27

Im NFC-Championship-Game setzen sich die Seattle Seahawks knapp mit 31:27 gegen die Los Angeles Rams durch und stehen erstmals seit 2015 im Super Bowl. Es ist die vierte Super-Bowl-Teilnahme für die «Hawks». Zum Champion konnten sie sich einmal küren.

Beim knappen Sieg gegen die Rams waren Quarterback Sam Darnold und Wide Receiver Jaxon Smith-Njigba die grossen Figuren. Darnold welcher erst auf diese Saison hin von den Minnesota Vikings nach Seattle wechselte, warf den Ball über 346 Yards und verbuchte drei Passing-Touchdowns. Der 23-jährige Smith-Njigba drückte bereits in der ersten Hälfte dem Spiel seinen Stempel auf und hatte nach 30 Minuten bereits sieben gefangene Pässe, einen Touchdown und über 100 erspielte Yards auf seinem Konto.

Nach der Partie sagte Darnold: «Es ist unglaublich, dass ich das mit diesen Jungs in dieser Umkleidekabine und mit diesem Trainerstab erleben kann – das bedeutet mir sehr viel.» Das Spiel gegen den Divisionsrivalen war in den ersten drei Vierteln ein richtiges Spektakel. Nachdem die Seahawks kurz vor der Pause mit 17:13 in Führung gehen konnten, kam es im dritten Viertel zur Schlüsselszene der Partie.

Nach einem Punt der Seahawks konnte Rams-Receiver Xavier Smith den Ball nicht festhalten und fiel zu Boden. Dareke Young reagierte am schnellsten und sicherte sich 17 Yards vor der Endzone der Rams das Spielgerät. Nur ein Play später gelang der Seattle-Offensive der Touchdown zum 24:13. Zwar konnte Los Angeles im dritten Abschnitt noch zwei Touchdowns erzielen – aber weil auch die «Hawks» ein weiteres Mal die Endzone erreichen konnten, ging das Heimteam mit einer Vier-Punkte-Führung in das vierte Viertel.

In diesem liess die Verteidigung der Seahawks keine Punkte mehr zu. Einmal wurde es allerdings sehr knapp, als die Rams-Offensive angeführt von Quarterback Matthew Stafford nur noch sechs Yards von der gegnerischen Endzone entfernt war. Stafford brachte danach aber zwei Passversuche nicht an den Mann.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: YouTube/NFL

Denver Broncos – New England Patriots 7:10

Im Super Bowl werden die Seahawks auf den gleichen Gegner wie vor elf Jahren treffen. Die New England Patriots siegten in einem punktearmen Spiel bei den Denver Broncos mit 10:7.

Die Partie wurde besonders während der zweiten Hälfte von starkem Schneefall geprägt. Im letzten Viertel war der eigentliche grüne Platz komplett in weiss gefärbt und auch die Spielqualität litt darunter. Ein verwandeltes Field Goal der Patriots waren die einzigen Punkte in der zweiten Hälfte. Ein Field-Goal-Versuch der Broncos wurde fünf Minuten vor dem Ende geblockt.

Auch Patriots-Quarterback Drake Maye hatte mit dem plötzlichen Schneefall zu kämpfen, wie er nach der Partie erklärte: «Mit dem Schnee in der zweiten Halbzeit war es nicht ideal. Aber wir werden besser spielen. Und, Junge, im Moment bin ich einfach nur stolz auf dieses Team.» Der 23-Jährige steht somit in seiner erst zweiten Saison zum ersten Mal im Super Bowl und ist hinter Dan Marino der zweitjüngste Starting-Quarterback, welcher das NFL-Endspiel erreichen konnte. Beim Heimteam fiel der eigentliche Starting-Quarterback Bo Nix verletzt aus.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: YouTube/NFL

Der Super Bowl findet in der Nacht auf den 9. Februar im Levi’s Stadium statt. Als die beiden Teams zuletzt im Finale aufeinandertrafen, konnten sich die Patriots auf dramatische Art und Weise mit 28:24 durchsetzen – auch weil der damalige Seahawks-Quarterback Russel Wilson kurz vor dem Ende eine fatale Interception warf. (riz)