Derrick Henry (Baltimore Ravens), Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs), Amon-Ra St.Brown (Detroit Lions) und Jalen Hurts (Philadelphia Eagles) kämpfen alle um die Vince Lombardi Trophy. Bild: Imago/Midjourney

Wer kommt in den Super Bowl und wer enttäuscht? So tippen wir die NFL-Playoffs

Am Samstagabend (22.30 Uhr) eröffnen die Houston Texans und die Los Angeles Chargers die Playoffs in der NFL. Schaffen die Kansas City Chiefs den dritten Super-Bowl-Sieg in Serie oder gibt es einen neuen Champion?

So funktionieren die Playoffs

Die NFL ist in zwei Conferences aufgeteilt, in jeder haben sich jeweils sieben Teams für die Playoffs qualifiziert. Das beste Team der Conference ist direkt für die zweite Runde qualifiziert. In diesem Jahr sind das in der AFC die Kansas City Chiefs und in der NFC die Detroit Lions. Die restlichen zwölf Teams spielen in der sogenannten Wild-Card-Round um einen Platz in der nächsten Runde.

Danach reisen die jeweils am tiefsten gesetzten verbleibenden Teams zu den Chiefs und den Lions, während die zweit- und drittbeste Team der Regular Season, die sich für die Divisional Round qualifizieren konnten, aufeinandertreffen.

Der Super Bowl findet in der Nacht auf den 10. Februar 2025 in New Orleans statt. Kickoff wird um ungefähr um 0.30 Uhr Schweizer Zeit sein.

Das Programm von diesem Wochenende AFC

Samstag, 22.30 Uhr: Houston Texans (4.) – Los Angeles Chargers (5.)

Sonntag, 2 Uhr: Baltimore Ravens (3.) – Pittsburgh Steelers (6.)

Sonntag, 19 Uhr: Buffalo Bills (2.) – Denver Broncos (7.)



NFC

Sonntag, 22.30 Uhr: Philadelphia Eagles (2.) – Green Bay Packers (7.)

Montag, 2 Uhr: Tampa Bay Buccaneers (3.) – Washington Commanders (6.)

Dienstag, 2 Uhr: Los Angeles Rams (4.) – Minnesota Vikings (5.).

Wer zieht aus der AFC in den Super Bowl ein?

Bild: nfl

Bild: nfl

Timo: Die Buffalo Bills schaffen es zum fünften Mal in den Super Bowl. Zwischen 1990 und 1993 waren sie viermal in Serie im Final und gingen stets als Verlierer vom Feld. Mit Josh Allen in Topform schafft es Buffalo endlich wieder ins Endspiel. Niklas: Baltimore hat mit Derrick Henry hinter Quarterback Lamar Jackson endlich einen Super-Runningback, der auch den Bills und den Chiefs Probleme bereiten wird. Die Defense wurde zuletzt ebenfalls immer besser.



Wer zieht aus der NFC in den Super Bowl ein?

Bild: nfl

Bild: nfl

Timo: Auch die Minnesota Vikings waren bisher in vier Superbowls dabei und konnten nie gewinnen. Bereits die Qualifikation für die Playoffs ist eine Sensation. Trainer Kevin O'Connell coacht die Minnesota Vikings völlig überraschend in das Endspiel. Niklas: Das Laufspiel ist in der NFL zurück. Deshalb kommt auch Philadelphia dank Saquon Barkley, zweier Super-Receiver und einer hervorragenden Defense in den Super Bowl. Die Eagles profitieren auch von den vielen Verletzungen bei Detroit.

Wer gewinnt den Super Bowl?

Bild: keystone

Bild: www.imago-images.de

Timo: In einem spektakulären Super Bowl mit insgesamt über siebzig Punkten setzen sich schlussendlich die Buffalo Bills knapp durch und sorgen dafür, dass es in der ganzen Stadt zu einer Tischnot kommt. Niklas: Die starke Defense von Philadelphia wird auch im Super Bowl entscheidend sein. Ausserdem wird Derrick Henry in New Orleans nicht gleich effizient sein wie im kalten Buffalo und Kansas City.

Gehört bei der «Bills Mafia» seit einigen Jahren dazu: Das Springen auf Tische und deren Zerstörung. Video: YouTube/The Bills Bunker

Wer überrascht am meisten?

Bild: keystone

Bild: keystone

Timo: Zum ersten Mal seit 1991 erreichen die Washington Commanders mit Rookie-Quarterback Jayden Daniels das Championshipgame der NFC. Niklas: Bisher enttäuschte der zweimalige Regular-Season-MVP Lamar Jackson in den Playoffs immer. Nun hat er als Passgeber aber nochmal einen Schritt gemacht und zieht in den Super Bowl ein.

Wer wird die Enttäuschung der Playoffs?

Bild: keystone

Bild: keystone

Timo: Die Detroit Lions und die Kansas City Chiefs scheiden trotz des Freiloses in der Wild-Card-Round beide in der zweiten Runde aus. Niklas: Ob es am Ende wirklich eine Enttäuschung ist, darf infrage gestellt werden. Schliesslich haben die Minnesota Vikings schon jetzt alle Erwartungen übertroffen. Aber ich glaube, ihre Playoffs enden schon im ersten Spiel.

Der Hot Take der Playoffs

Bild: www.imago-images.de

Terrell Davis ist der letzte Runningback, der Super-Bowl-MVP wurde. Bild: Imago

Timo: Patrick Mahomes ist bekannt dafür, dass er liefert, sobald es darauf ankommt. Dieses Jahr allerdings nicht: In der Divisonal Round zieht Mahomes ein katastrophales Spiel ein und erzielt beim frühen Ausscheiden keinen einzigen Touchdown. Niklas: Erstmals seit 1998 wird ein Runningback Super-Bowl-MVP!

Wer wird der beste Spieler der Postseason?

Bild: keystone

Bild: keystone

Timo: Josh Allen wird nicht nur bester Spieler der Regular Season und Super-Bowl-Sieger, sondern wird auch noch MVP des Endspiels. In den gesamten Playoffs wirft er mindestens 16 Touchdowns und über 1200 Yards. Niklas: Saquon Barkley schliesst nahtlos an seine grandiose Regular Season an und wird auch in den Playoffs der wichtigste Spieler der Philadelphia Eagles auf dem Weg zum Titel sein.

Wie tippst du die Playoffs?

