Lian Bichsel für All-Star-Game der AHL aufgeboten

Lian Bichsel gehört zum Aufgebot des All-Star-Games in der AHL. Der 20-jährige Solothurner, der 2022 von den Dallas Stars gedraftet wurde, vertritt dort die Texas Stars.



Bichsel gab in dieser Saison sein Debüt bei Dallas. In acht NHL-Spielen erzielte der Verteidiger zwei Tore. Seinen letzten Einsatz in der höchsten nordamerikanischen Liga absolvierte er kurz vor Jahresende. Trotz guter Leistungen spielt der ehemalige Bieler Junior seit Januar wieder für das Farmteam in Texas. (sda)​