Titelverteidiger siegt höchst dramatisch – «Indiana Jones» reitet weiter auf Erfolgswelle

Die NFL nimmt weiter Fahrt auf. In der dritten Woche zittern sich die Philadelphia Eagles zum Sieg und Daniel Jones brilliert weiterhin bei seinem neuen Team.

Titelverteidiger dank geblocktem Field Goal makellos

Die Philadelphia Eagles gewinnen auch das dritte Spiel der neuen Saison. Allerdings musste der amtierende Super-Bowl-Champion hart dafür arbeiten. Gegen die Los Angeles Rams, welche zuvor auch zweimal als Sieger vom Feld gingen, sah es lange Zeit nicht gut aus für die Eagles.

Viermal hintereinander schaffte die Offensive, angeführt von Quarterback Jalen Hurts, kein First Down und musste den Ball direkt wieder zum Gegner punten. Den heimischen Fans gefiel dies überhaupt nicht und sie deckten das eigene Team mit Pfiffen ein. Kurz nach der Halbzeit führten die Rams mit 26:7 und wenig sprach für den Titelverteidiger. Doch schier aus dem Nichts steigerten sich die Eagles. Nicht nur erreichte Philly in drei von vier Drives danach die Endzone, sondern es wurde auch noch ein Field Goal der Rams geblockt. Plötzlich lagen die Eagles mit einem Punkt in Front.

Dem Team aus Kalifornien blieben aber noch fast zwei Minuten und es näherte sich immer mehr der gegnerischen Endzone. Drei Sekunden vor dem Ende hatte Kicker Joshua Karty die Chance, das Spiel aus 44 Yards (40,2 Meter) für das Auswärtsteam zu entscheiden. Es war aber der grosse Moment von Defensive Tackle Jordan Davis – der 25-Jährige blockte den Versuch. Mit auslaufender Zeit lief Davis noch bis in die Endzone und sicherte Philadelphia weitere sechs Punkte. Nur eine der letzten zwanzig Partien haben die Eagles verloren.

Blamage für Green Bay

Nach einem perfekten Saisonstart gab es für die Green Bay Packers am dritten Spieltag die erste Niederlage. In Cleveland waren die «Cheeseheads» der klare Favorit gegen die Browns. Entgegen den meisten Erwartungen kam es aber zur grossen Überraschung.

Im letzten Viertel drehte das Heimteam auf und bewies nach einem 0:10-Rückstand Moral. Drei Minuten vor dem Ende gelang nach einem Touchdown der Ausgleich. Aber die Packers arbeiteten sich nochmals an die 27-Yard-Line der Browns vor und hatten 27 Sekunden vor dem Ende die grosse Chance, mit einem Field Goal wieder in Führung zu gehen.

Der Versuch von Brandon McManus wurde jedoch geblockt. Besser machte es sein Gegenüber Andre Szmyt, welcher den Ball mit dem letzten Spielzug aus 55 Yards zwischen die Pfosten haute.

«Indiana Jones» reitet weiterhin auf der Erfolgswelle

Sieg Nummer drei für die Indianapolis Colts und Quarterback Daniel Jones. Der ehemalige Spielmacher der New York Giants, der immer wieder stark in der Kritik stand, scheint sich in Indianapolis sichtlich wohlzufühlen. Bereits 816 Passing-Yards sammelte «Indiana Jones» bisher. Nur Justin Herbert und Geno Smith haben noch mehr Yards auf dem Konto.

Die besten Szenen von Daniel Jones. Video: YouTube/NFL

Beim klaren 41:20-Sieg bei den noch immer sieglosen Tennessee Titans war aber Runningback Jonathan Taylor die grosse Figur. Dreimal lief der 26-Jährige in die gegnerische Endzone und sammelte über 100 Yards. Als einziger Runningback der Liga hat Taylor bereits über 300 Rushing Yards.

Rodgers schreibt Geschichte

Riesendebakel für die Cincinnati Bengals. Ohne Quarterback Joe Burrow gingen die Bengals mit 10:48 bei den Minnesota Vikings unter. Eine fantastische Leistung zeigte dabei Cornerback Isaiah Rodgers.

Zunächst trug Rodgers eine Interception über 87 Yards zum Touchdown und er sorgte im zweiten Viertel für zwei Fumbles, wobei einer erneut von Rodgers in die Endzone getragen wurde. Noch nie in der NFL-Geschichte gelang dies einem Akteur in einem Spiel.

Auch bei den Vikings stand mit Carson Wentz der Ersatz-Quarterback auf dem Feld, da J. J. McCarthy verletzt ausfällt. In seinem ersten Spiel als Starter bei der Franchise aus Minnesota überzeugte der 32-Jährige und warf zwei Touchdowns und sorgte für insgesamt 173 Yards Raumgewinn über die Luft.

So weit wie keiner zuvor in der Franchise-Geschichte

Für einen Rekord sorgte auch Vikings-Kicker Will Reichard. Mit seinem Field Goal aus 62 Yards sorgte er für das längste Field Goal der Franchise-Geschichte. Damit übertrifft Reichard Greg Joseph um einen Yard.

Noch fehlen dem 24-Jährigen aber vier Yards zum LigaRekord. Justin Tucker verwandelte 2021 ein 66-Yard-Field-Goal. Die Vikings haben nach drei Spielen zwei Siege auf dem Konto.

Auch der andere Rodgers jubelt

Seit zwanzig Jahren ist Aaron Rodgers in der National Football League aktiv. Auch nach zwei Jahrzehnten gibt es für den 41-Jährigen noch Premieren. Durch den 21:14-Sieg seiner Pittsburgh Steelers bei den New England Patriots konnte Rodgers zum ersten Mal in Foxborough gewinnen.

Rodgers selbst lobte nach dem Spiel die Verteidigung der Steelers und sagte: «Ich hatte ein schlechtes Spiel.» Dass er es aber auch selber noch draufhat, zeigte er immer wieder und erreichte einen neuen Meilenstein in seiner Karriere. Zweimal warf Rodgers am Sonntag gegen die Patriots einen Touchdown und hat mit seinem 509. Karriere-Touchdown Brett Favre überholt. Nur noch Tom Brady, Drew Brees und Peyton Manning haben in ihren Karrieren mehr Touchdowns gesammelt.

Kansas kann noch gewinnen

Die Kansas City Chiefs setzten sich mit 22:9 gegen die New York Giants durch und konnten über den ersten Saisonsieg jubeln. Zum ersten Mal in der Franchisegeschichte konnten die Chiefs bei den Giants gewinnen.

Nach den beiden Niederlagen zum Saisonstart gegen die Los Angeles Chargers und die Philadelphia Eagles und dem verlorenen Super Bowl ebenfalls gegen die Eagles ist es der erste Erfolg nach drei Niederlagen. Für Star-Quarterback Patrick Mahomes waren es die meisten Spiele ohne Sieg in seiner erfolgreichen NFL-Karriere.

Die New York Giants warten weiterhin auf den ersten Sieg in der noch jungen Saison. Spielmacher Russell Wilson, welcher erst zur neuen Spielzeit nach New York wechselte, wurde von den eigenen Fans ausgebuht und diese forderten, dass Rookie Jaxson Dart den Routinier ersetzen solle.

Chargers siegen in Extremnis

Noch ohne Niederlage stehen die Los Angeles Chargers da. In einem dramatischen Spiel gegen Divisional-Rivale Denver Broncos drehte das Franchise aus LA das Spiel in den letzten drei Minuten.

Die Broncos führten mit 20:13, als die Chargers ihren Drive in den Schlussminuten starteten. Nach einem 20-Yard-Touchdownpass von Justin Herbert auf Keenan Allen gelang der Ausgleich. Noch blieben über zweieinhalb Minuten auf der Uhr und nach weniger als einer Minute musste Denver den Ball wieder abgeben.

Die Chargers nutzten das Momentum und brachten sich in Position, um das entscheidende Field Goal zu erzielen. Aus 43 Yards verwandelte Cameron Dicker souverän und beendete somit das Spiel. Für die Broncos ist es bereits die zweite bittere Niederlage in dieser Saison. Letzte Woche war es aber noch dramatischer.

Die besten Szenen des Spiels. Video: YouTube/NFL