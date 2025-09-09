wechselnd bewölkt20°
ELF: Gleich elf Teams verlassen die Liga – Mercenaries bleiben

Ben Holmes Vienna Vikings, 3 brought down by Surge D-Line, Vienna Vikings vs Stuttgart Surge, American Football, European League of Football, Championship Game 25, 2025, 07.09.2025, Stuttgart MHP Aren ...
Gleich elf Teams verlassen die European League of Fottball.Bild: www.imago-images.de

Schweizer Mannschaft bleibt: 11 von 16 Teams verlassen die European League of Football

Die European League of Football (ELF) steht in ihrer bisherigen Form vor dem Aus. Nur fünf Mannschaften, unter ihnen die Helvetic Mercenaries, planen weiterhin, in der Liga zu starten.
09.09.2025, 17:1609.09.2025, 17:20
Mehr «Sport»

Gleich elf Teams der europäischen Profiliga im American Football werden in der kommenden Saison hingegen nicht mehr in der ELF antreten. Sie wechseln zur erst im Juli gegründeten European Football Alliance (EFA). Wie diese am Dienstag bekannt gab, wird keines ihrer Teams, zu denen auch der ELF-Champion Stuttgart Surge gehört, an der kommenden ELF-Saison teilnehmen.

«Die finanzielle Instabilität, mangelnde Transparenz und Vertragsverletzungen der ELF werden als unvereinbar mit der Vision der EFA angesehen, eine Liga zu schaffen, in der die Klubs echte Partner sowohl in Bezug auf Entscheidungen als auch auf die Aufteilung der Einnahmen sind», teilte die EFA mit.

Vonseiten der ELF gaben sich die Verantwortlichen trotzdem zuversichtlich, 2026 wieder an den Start gehen zu können. Elf Franchises stehen laut einer Mitteilung bereits in einem gültigen Vertragsverhältnis für die kommende Saison, mit mehreren Interessenten befinde man sich in intensiven Gesprächen.

Diese Teams verlassen die Liga

  • Vienna Vikings
  • Frankfurt Galaxy
  • Rhein Fire
  • Paris Musketeers
  • Nordic Storm
  • Stuttgart Surge
  • Madrid Bravos
  • Panthers Wroclaw
  • Prague Lions
  • Raiders Tirol
  • Berlin Thunder

Der einzige Schweizer Klub unter den ehemals 16 ELF-Teams plant, in der Liga zu verbleiben. «Die Helvetic Mercenaries haben einen laufenden Vertrag mit der European League of Football. Unsere Organisation befindet sich derzeit in den ersten Vorbereitungen für die kommende Saison und geht davon aus, diese weiterhin in der ELF zu bestreiten», teilt der Klub auf Anfrage von Keystone-SDA mit.

Im Ligabetrieb lief es den Mercenaries allerdings gar nicht, seit sie 2024 Teil der ELF wurden. In der ersten Saison resultierten in zwölf Spielen elf Niederlagen, 2025 blieben sie gänzlich sieglos. (riz/sda/dpa)

Mehr Sport:
Themen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Deutschland entgeht Blamage gegen Nordirland – Niederlande hat neuen Rekordtorschützen
Deutschland ist die Reaktion auf die Blamage zum Auftakt der WM-Qualifikation in der Slowakei gelungen. Zwar tat sich das Team von Trainer Julian Nagelsmann auch gegen Nordirland lange schwer, doch gelang dank eines Doppelschlags in der zweiten Halbzeit immerhin der erste Sieg nach drei Niederlagen in Folge.
