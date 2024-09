Seine Sorgen vergrösserten sich am Sonntagabend: Patrick Mahomes verletzte seinen eigenen Mitspieler. Bild: www.imago-images.de

Patrick Mahomes verletzt seinen Mitspieler – und in Washington geht ein neuer Stern auf

Die Kansas City Chiefs siegten zwar erneut, doch offenbarte die Offensive um Patrick Mahomes weiterhin Probleme – die nun gar noch grösser werden dürften. Derweil brillierte Washingtons Rookie-Quarterback Jayden Daniels erneut und brach mit seiner Leistung gleich zwei Rekorde.

Mehr «Sport»

Mahomes kracht in Mitspieler

Die Kansas City Chiefs haben ihre ersten vier Spiele allesamt gewonnen. Dennoch hat die Offensive weiterhin ihre Probleme. Gegen die Los Angeles Chargers beim 17:10-Sieg mussten die Chiefs viermal punten, verpassten ein Field Goal und verloren den Ball zweimal. Quarterback Patrick Mahomes warf bereits seine fünfte Interception der Saison, bewies in den entscheidenden Momenten aber einmal mehr seine ganze Klasse.

Trotz 0:10-Rückstand nach dem ersten Viertel verlor Mahomes nie die Ruhe und glänzte unter anderem mit einem 54-Yard-Touchdown auf Rookie-Receiver Xavier Worthy. Der 21-Jährige dürfte in Zukunft noch wichtiger werden für seinen Quarterback. Denn Mahomes verletzte seine in dieser Saison bisher liebste Anspielstation in einer unglücklichen Situation gleich selbst. Nach seiner Interception setzte er zum Tackle gegen den gegnerischen Ballträger an, traf jedoch nur Rashee Rice, bei dem nun Verdacht auf einen Kreuzbandriss besteht.

Sollte Rice für den Rest der Saison ausfallen, wäre das ein herber Rückschlag für die Chiefs-Offense, zumal bereits Marquise Brown und Runningback Isiah Pacheco länger verletzt sind. Immerhin zeigte Travis Kelce mit 89 Yards Raumgewinn bei sieben gefangenen Pässen nach einem schwachen Start in die Saison, dass er nach wie vor wertvoll sein kann. Ausserdem bewies die Defensive einmal mehr ihre grosse Stärke und liess die Chargers um einen angeschlagenen Quarterback Justin Herbert nach dem ersten Viertel nur noch einmal in die Nähe der Endzone. Auch da liessen sie jedoch keine Punkte zu.

Minnesota verspielt Riesenführung nur fast

Nach vier Spielen ebenfalls noch ungeschlagen ist Minnesota. Dabei mussten die Vikings beim Erzrivalen Green Bay trotz 28:0-Führung noch ordentlich zittern. Packers-Quarterback Jordan Love, der nach einer Verletzungspause zurückgekehrt war, drehte im Schlussviertel nämlich ordentlich auf und warf drei Touchdown-Pässe. Schon vor der Pause hatte er mit einem geworfenen Touchdown etwas verkürzt.

Die Aufholjagd kam jedoch zu spät. Die Vikings blieben in der zweiten Halbzeit zwar lange ohne Punkt, doch retteten sie sich immerhin noch zu einem Field Goal zum zwischenzeitlichen 31:22. Weil den Packers danach zwei Turnover unterliefen, reichte es Green Bay nur noch dazu, zum 29:31-Endstand zu verkürzen. Vikings-Quarterback Sam Darnold wusste mit drei Touchdown-Pässen bei nur einer Interception erneut zu überzeugen, doch gelang auch ihm nach der Pause nicht mehr viel.

In der entscheidenden Phase vor dem entscheidenden Field Goal lieferte Darnold aber wieder einige starke Pässe. Unter anderem auf Justin Jefferson, der bereits im zweiten Viertel mit einem verrückten Touchdown für ein Highlight sorgte, war Verlass.

Rookie-Quarterback begeistert

In der letzten Woche lieferte er bereits ein Wahnsinns-Spiel: 21 seiner 23 Passversuche brachte Jayden Daniels an die Mitspieler, er warf zwei Touchdown-Pässe und rannte einmal selbst in die Endzone, am Ende wies er ein enorm starkes Passer Rating von 141,7 auf und siegten seine Washington Commanders 38:33 gegen eigentlich deutlich favorisierte Cincinnati Bengals. Nun setzten Daniels und Co. noch einen drauf.

Zwar warf der 23-jährige Daniels dieses Mal nur einen Touchdown und unterlief ihm im vierten Spiel seiner NFL-Karriere die erste Interception, doch bezwang Washington die Arizona Cardinals auswärts gleich 42:14. Neben dem Quarterback, der mit 26 angekommenen Pässen bei 30 Versuchen erneut eine Topquote hinlegte, waren vor allem die Runningbacks Brian Robinson (1 Touchdown, 113 Yards) und Jeremy McNichols (2 Touchdowns, 74 Yards) entscheidend.

Beweist bereits eine grandiose Übersicht und ist noch dazu extrem athletisch: Quarterback Jayden Daniels. Bild: keystone

Mit nun drei Siegen in Serie führen die Commanders ihre Division an und dürfen von den Playoffs träumen. Der Hauptgrund, dass die Franchise ihre Hoffnung zurück hat, ist der an 2. Stelle im Draft 2024 ausgewählte Jayden Daniels. «Der Junge ist besonders», sagte Mitspieler Zach Ertz nach dem Spiel über Daniels, der nicht nur mit seinen tiefen Würfen, sondern auch mit seiner Schnelligkeit überzeugt.

Während Nummer-1-Pick Caleb Williams mit Chicago gegen die Rams ebenfalls einen Sieg feierte und beim 24:18 eine ansprechende Leistung zeigte, ist der ein Jahr ältere Daniels bisher der deutlich beste Neuling auf der Position des Quarterbacks. Ausserdem hat er bereits zwei Rekorde gebrochen. Einerseits gelangen Daniels als erstem NFL-Quarterback zwei Spiele in Serie mit mindestens 85 Prozent erfolgreichen Pässen, andererseits übertraf er Tom Brady mit seiner Passquote in den ersten vier Spielen einer Saison. Waren es bei Brady im Jahr 2007 79,2 Prozent, brachte Daniels nun 82,1 Prozent der Pässe an den Mitspieler.

Die besten Momente von Jayden Daniels gegen Arizona. Video: YouTube/NFL

König Henry überrennt die Bills

Das Kracherduell des Abends lieferten sich die beiden Super-Bowl-Kandidaten Baltimore und Buffalo. Besonders spannend wurde die Partie aber nicht. Und das lag vor allem an Runningback Derrick Henry. Der 30-jährige 1,91-m-Brocken rannte gleich im ersten Spielzug der Ravens über 87 Yards in die Endzone und liess im zweiten Viertel einen weiteren Touchdown folgen. Die Buffalo Bills hatten dem 112 Kilogramm schweren Henry überhaupt nichts entgegenzusetzen, insgesamt kam er auf 209 Yards Raumgewinn. Damit machte er seinem Spitznamen «King Henry» wieder einmal alle Ehre.

Weil auch Quarterback Lamar Jackson kaum einen Fehler machte und zwei Touchdown-Pässe warf sowie einmal selbst in die Endzone rannte, fügten die Ravens den Bills die erste Niederlage der Saison zu. 35:10 lautete das Ergebnis am Ende zugunsten von Baltimore, das nun bei je zwei Siegen und Niederlagen steht.

Punter muss man einfach lieben

Das Spiel zwischen den Las Vegas Raiders und den Cleveland Browns hatte erwartungsgemäss nicht besonders viele Highlights zu bieten. Im vierten Viertel endeten fünf Drives in Serie mit einem Punt. Einen davon setzte Raiders-Punter A. J. Cole nahe an die gegnerische Endzone – und bejubelte dies auf grossartige Weise. Auch dank ihm blieb es in der Folge beim 20:16 für Las Vegas.

Endlich wieder Siege

Die San Francisco 49ers und die Cincinnati Bengals konnten nach zuletzt mehreren Niederlagen in Serie eine Reaktion zeigen. Das Team von der Westküste setzte sich deutlich 30:13 gegen New England durch und sicherte sich so den zweiten Sieg im vierten Spiel. Noch wichtiger war der Erfolg für die Bengals, welche die Carolina Panthers 34:24 besiegten. Cincinnati hatte die ersten drei Spiele allesamt verloren und hätte die ohnehin schon nur noch geringen Playoff-Hoffnungen mit einer weiteren Niederlage wohl definitiv begraben können.

Rodgers enttäuscht im Regen

Die New York Jets und die Denver Broncos lieferten sich eine Regenschlacht. Offense war da kaum möglich. Den einzigen Touchdown des Spiels erzielte Courtland Sutton für die Gäste, es war der erste erfolgreiche Pass in die Endzone in der NFL-Karriere von Rookie-Quarterback Bo Nix. Weil Jets-Kicker Greg Zuerlein in der Schlussminute ein Field Goal aus 50 Yards verfehlte, siegte Denver 10:9.

Jets-Quarterback Aaron Rodgers, der sein Gegenüber mit 225 zu 60 Pass-Yards deutlich übertrumpfte, sagte nach dem Spiel selbstkritisch: «Wenn die Defensive den Gegner bei zehn Punkten hält, müssen wir das Spiel gewinnen. Das ist der Fehler der Offense, das geht auf mich. Das war nicht gut genug.»

Alle Resultate