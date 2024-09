FCSG neuer Leader der Women's Super League – FCZ Frauen siegen beim Meister

Mehr «Sport»

Der FC St.Gallen steht neu an der Spitze der Women's Super League. Nach dem überraschenden Sieg beim FC Zürich in der Vorwoche bezwangen die Ostschweizerinnen auch den zweiten Zürcher Klub. Chantal Wyser erzielte beim 1:0-Sieg gegen die Grasshoppers den entscheidenden Treffer. Dass der FCSG die Tabellenführung übernehmen konnte, lag am Sieg der FCZ Frauen bei Servette.

Mit dem 2:1-Auswärtssieg revanchierten sich die Zürcherinnen für den verlorenen Playoff-Final der Vorsaison. Dabei gingen die Gastgeberinnen durch Imene El Ghazouani bereits in der 8. Minute in Führung. Danach hatte Servette Chênois weitere gute Chancen, doch gelang dem FCZ nach der Pause die Wende. Dank eines Doppelschlags von Briana Eads und Sanja Kovacevic in der 65. und 68. Minute gewannen die Zürcherinnen doch noch und bleiben damit punktgleich mit dem FCSG.

Hinter dem Toptrio aus St.Gallen, FCZ und Servette folgt YB, das sich deutlich gegen den FC Luzern durchgesetzt hat. Sowohl das 18-jährige Talent Iman Beney als auch die fünf Jahre ältere Stephanie Waeber trafen doppelt. Zuvor brachte Courtney Strode die Bernerinnen auf die Siegesstrasse. Für den FCL traf bei der 1:5-Pleite lediglich Nathalie Pellier. YB rückt dank des Erfolgs am FC Basel vorbei, dessen Spiel in Rapperswil-Jona verschoben werden musste.

Am Tabellenende ist Thun nach sieben Spielen weiterhin ohne Zähler. In Aarau unterlagen die Berner Oberländerinnen 1:3. Für den FCA war es der zweite Sieg in Serie, womit der Abstand auf die Abstiegsplätze bereits sieben Punkte beträgt. (nih)