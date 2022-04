Roman Josi schreibt NHL-Geschichte. Bild: keystone

Roman Josi knackt die 90-Punkte-Marke – auch Meier und Moser treffen

Tampa Bay Lightning – Nashville Predators 6:2

Roman Josi, 1 Tor, 5 Schüsse, TOI 26:27

Roman Josi erreicht in der Nacht zum Sonntag als erster NHL-Verteidiger seit 28 Jahren die Marke von 90 Skorerpunkten.

Der Captain der Nashville Predators erzielte bei der 2:6-Niederlage gegen Tampa Bay Lightning den 21. Saisontreffer. «Ich habe nicht wirklich über die 90-Punkte-Marke nachgedacht», sagte der Berner in Interviews. «Wir sind im Rennen um die Playoffs. Und der Abend in Tampa Bay war kein guter Abend für uns. Aber es stimmt, dass die Zeit kommen wird, um diese Leistung richtig einzuschätzen.»

Nach dieser Niederlage befinden sich die Predators immer noch auf einem Playoff-Platz. Noch sind vier Partien ausstehend.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

San Jose Sharks – Chicago Blackhawks 4:1

Timo Meier, 1 Tor, 1 Assist, TOI 21:01

Timo Meier wird mit San Jose Sharks die Playoffs nicht bestreiten. Der Appenzeller will jedoch die reguläre Saison erfolgreich beenden. Mit seinem 34. Tor und 41. Assist war er massgeblich am 4:1-Sieg gegen die Chicago Blackhawks beteiligt.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Arizona Coyotes – St. Louis Blues 4:5 n.V.

Janis Moser, 1 Tor, 2 Schüsse, TOI 20:35

Janis Moser kassierte mit den Arizona Coyotes eine 4:5-Niederlage nach Verlängerung gegen die St. Louis Blues. Das Tor des Bielers brachte die Coyotes in die Verlängerung, in der sie nach 30 Sekunden einen fünften Treffer einstecken mussten.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

New Jersey – Carolina 2:3nV

Nico Hischier, 1 Tor, 2 Schüsse TOI 18:10

Jonas Siegenthaler verletzt

Nino Niederreiter, 1 Tor, 4 Schüsse, TOI 15:34



Die Carolina Hurricanes und Nino Niederreiter entschiedden das Duell gegen Nico Hischiers New Jersey Devils dramatisch für sich. Beide Schweizer feierten dabei einen Torerfolg.

Hischier traf in der 49. Minute zur zwischenzeitlichen 2:0 Führung für das Heimteam. Doch Carolina glich in den Schlussminuten noch aus, das 2:2 erzielte Niederreiter in der 59. Minute. In der Verlängerung schoss Seth Jarvis die Gäste aus Carolina zum Sieg.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

(bal/sda)