Ihm gelang bereits sein 20. Saisontreffer: Roman Josi von den Nashville Predators. Bild: keystone

Josi trifft bei wichtigem Nashville-Erfolg +++ Fialas Kings ebenfalls siegreich

Mehr «Sport»

Nashville – St.Louis 6:3

Roman Josi, 1 Tor, 5 Schüsse, 25:24 TOI

Die Nashville Predators machen in der NHL den nächsten Schritt zur Playoff-Qualifikation. Roman Josi gehört beim 6:3-Heimsieg gegen die St. Louis Blues zu den Torschützen. Josi konnte es nach zuletzt drei Niederlagen der Predators nicht schnell genug gehen mit dem Toreschiessen. Der Captain erzielte schon nach 31 Sekunden das 1:0. Es war Saisontreffer Nummer 20 für den Berner, der mit 77 Skorerpunkten den drittbesten Wert aller Verteidiger in der laufenden Saison ausweist.

Die Predators mussten die Blues gut zwei Minuten vor Schluss auf 3:4 herankommen lassen. Der Schwede Filip Forsberg, der im zweiten Drittel im Powerplay schon für das 2:1 besorgt war, stellte aber 31 Sekunden danach mit einem Schuss ins leere Tor den Sieg sicher.

Nashville bezwang mit St. Louis einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Teilnahme an den Playoffs. Die in der Rangliste der Western Conference siebtklassierten Predators weisen bei sechs ausstehenden Spielen einen Vorsprung von acht Punkten auf die neuntplatzierten Blues aus.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/SPORTSNET

San Jose – Los Angeles

Kevin Fiala, 1 Schuss, 20:13 TOI

Die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala bleiben an Josis Predators dran. Dank des 2:1-Erfolgs in San Jose verteidigen sie den achten Platz und haben weiterhin nur einen Punkt weniger auf dem Konto als Nashville. Die beiden Treffer erzielten Adrian Kempe und Akil Thomas für die Kings bereits in der Mitte des ersten Drittels innert nur 18 Sekunden. Am Ende wurde es aufgrund des Anschlusstreffers durch Klim Kostin 112 Sekunden vor Schluss noch einmal spannend, doch behielten die Kings die Oberhand.

Winnipeg – Calgary 5:2

Nino Niederreiter fehlte verletzt.

Ihren Platz in der entscheidenden Phase der Meisterschaft auf sicher haben nunmehr die Winnipeg Jets. Das Team aus der kanadischen Provinz Manitoba schaffte dies mit einem 5:2-Sieg zuhause gegen die Calgary Flames. Bei den ohne den verletzten Nino Niederreiter angetretenen Jets ragte der Kanadier Gabriel Vilardi als dreifacher Torschütze heraus. Niederreiter muss wegen einer Schnittwunde am einen Bein pausieren, die er sich am Montag im Spiel gegen die Los Angeles Kings zugezogen hat.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

(nih/sda)