Die Guards im Einsatz gegen Stuttgart. Bild: www.imago-images.de

Die Helvetic Guards werden eingestampft – aber die Schweiz erhält ein neues Football-Team

Seit letztem Sommer verfügte die Schweiz über ein erstes professionelles American-Football-Team. Nun stellen die Helvetic Guards ihren Betrieb bereits wieder ein. Sie weichen einem neuen Schwiezer Team.

Diesen Schritt machte die semiprofessionellen European League of Football (ELF) am Donnerstag publik. «Die Eigentümer haben die Liga-Verantwortlichen darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Antrag zur Einstellung des Geschäftsbetriebs eingereicht werden müsse.»

Allerdings bedeutet das nicht das Ende eines Football-Teams aus der Schweiz. Die ELF hat bereits einen Vertrag mit einer neuen Besitzergruppe abgeschlossen, die ein neues Team mit neuem Namen stellen wird. Details sollen «zeitnah» bekannt gegeben werden, hiess es weiter.

Helvetic Guards 2.0?

Klar ist: Es wird eine grosse Portion Helvetic Guards in der neuen Equipe stecken. Denn zwei Schlüsselpositionen in der Führung wurden mit Chris Rummel und Matt Hammer besetzt, die bereits beim nun eingestellten Team wirkten.

Ob diese beiden Fans ihr Herz auch dem neuen Schweizer Team schenken? Bild: www.imago-images.de

Die vierte Saison der 2020 gegründeten ELF beginnt damit am Wochenende des 25./26. Mai wie geplant mit 17 Teams. Mit welchen Spielern das neue Schweizer Team am Start ist, ist noch nicht bekannt. «Den Namen und das Logo der Franchise werden wir ebenso wie den Trainerstab und das Roster in den nächsten Wochen bekanntgeben», sagte Managing Director Rummel.

Commissioner Esume zuversichtlich

«Natürlich ist es schade, dass der Weg der Helvetic Guards in der ELF endet», sagte Liga-Geschäftsführer Zeljko Karajica. Er blickt indes lieber nach vorne: «Auf der anderen Seite sind wir glücklich, den Football-Fans in der Schweiz auch in der bevorstehenden Saison 2024 eine Franchise anbieten können.»

Die neuen Besitzer seien hochmotiviert und es bestehe kein Zweifel daran, dass sie ein starkes Team ins Rennen schicken würden. Auch ELF-Commissioner Patrick Esume liess ausrichten, er sei «davon überzeugt, dass sich die Anhänger in der Schweiz auf ein wettbewerbsfähiges Team freuen können».

Heimstätte der Guards war das Wiler Bergholz. Bild: www.imago-images.de

Die Helvetic Guards, die ihre Heimspiele in Wil SG ausgetragen haben, bestritten 2023 ihre erste Saison in der ELF. Nach drei Siegen aus zwölf Spielen resultierte für sie der 12. Schlussrang. (ram/sda)